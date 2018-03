El senador nacional Esteban Bullrich (Cambiemos-Buenos Aires) afirmó que "es muy bueno que haya debate" en el Congreso en torno a la despenalización del aborto, porque "hay pensamientos diferentes", al tiempo que ratificó su postura contraria a legalizar la interrupción del embarazo.

"No se interrumpe, sino que se termina una vida, pero es muy bueno que haya debate porque hay pensamientos diferentes", afirmó este martes Bullrich en declaraciones a Radio Con Vos. Para el senador, "al haber un tejido genético diferente al de la madre en el embrión, formado por dos códigos genéticos que son los del padre y la madre, hay vida".

Además aseguró que el embrión representa "un ciudadano argentino con derechos", y que "no hay suficiente información para probar que no hay vida en ese embrión. Entonces, hay que defender la vida", ratificó. El senador nacional se sumó a las voces en el sentido opuesto al proyecto que se presentó este martes en la Cámara de Diputados, al tiempo que pidió profundizar los esfuerzos para evitar el embarazo no deseado: "Ahí es donde yo quiero poner el foco. Hay que evitarle a la mujer el primer trauma, que es el embarazo no buscado; y de esa manera evitaremos también el segundo, que es el aborto clandestino", agregó.

Por último, cuestionó también el marco legal actual, y se mostró en contra de permitir abortos en casos de violación y de peligro para la madre: "Son excepciones con las que no estoy de acuerdo. Pero son excepciones y no deben generalizarse", sostuvo.