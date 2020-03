Jorge Alberto “Fino” Palacios, ex jerarca de la Policía Federal y primer jefe de la extinta Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, murió este viernes a los 73 años como consecuencia de un infarto.

A lo largo de su carrera, Palacios obtuvo distintos cargos en la fuerza. Durante diez años fue comisario y protagonizó distintos hechos polémicos. De hecho, a poco de asumir en la Policía Metropolitana, renunció en medio de fuertes cuestionamientos.

En ese momento, el ex jefe de la citada fuerza indicó que la decisión fue por “motivos personales”. Sin embargo, mantenía distintos plantéos por parte de organizaciones de Derechos Humanos.

Palacios tuvo una extensa carrera en la PFA hasta que en 2009, el entonces ministro de Seguridad del gobierno porteño, Guillermo Montenegro, comunicó la decisión del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de designarlo como el primer jefe de la nueva fuerza de seguridad porteña. “Es el mejor jefe de Policía que yo decidí proponer y Mauricio Macri coincidió”, dijo el ex ministro y actual intendente de Mar del Plata, en aquel momento.

También estuvo involucrado en la causa por el atentado terrorista contra la AMIA, ocurrido en 1994. Fue acusado por el fiscal Alberto Nisman de encubrimiento, junto con el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex juez Juan Galeano, entre otros.

Nisman acusó a Palacios de haber “ordenado, implementado y supervisado” las escuchas telefónicas a Sergio Burstein, referente de familiares de víctimas, a través de Ciro James, ex oficial de inteligencia de la Federal que tenía relación con el ex comisario. Por ese motivo, el ex policía estuvo detenido por pedido de Nisman y orden del entonces juez Norberto Oyarbide.

En febrero de 2019, Palacios fue absuelto en la causa AMIA. Un año antes, el Gobierno macrista, a través del entonces ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, había pedido su absolución. Por tal motivo, el ex jefe de la Policía Metropolitana tuvo una relación muy cercana con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien lo nombró jefe de la Policía Metropolitana.