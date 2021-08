El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, presentaron un nuevo sistema en la Unidad de gestión local de San Justo que ofrece la posibilidad de constituir un centro de jubilados como asociación civil.

De esta manera, el municipio continúa trabajando articuladamente con PAMI para brindarle una mejor calidad en la atención a los adultos mayores, al tiempo que delinean un nuevo mapa de acciones para recuperar las actividades recreativas que se vieron afectadas por la pandemia.



“Tuvimos una excelente y fructífera reunión junto a Luana. Su gestión creó un nuevo PAMI en la Argentina y eso se ve todos los días cuando uno recorre cada una de las ciudades y habla con los adultos mayores”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Seguimos trabajando articuladamente para continuar otorgándoles derechos a nuestras abuelas y abuelos a través de distintas acciones que estamos llevando adelante”.



“A partir de septiembre, con la llegada de la primavera, renacerá la esperanza para las abuelas y los abuelos y para todos los argentinos. La presencia de Luana es para acelerar esta situación en La Matanza, que es la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando”, destacó el jefe comunal y añadió: “Me siento muy feliz como intendente porque esto significa que después de un año y medio de tanta tristeza y de tanto sufrimiento podemos decir que esto se termina gracias a que tenemos a la mayoría de la población vacunada”.



“En La Matanza aplicamos más de 1.064.000 dosis y estamos vacunando a chicas y chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades”, sostuvo Fernando Espinoza y enfatizó: “Con la vacuna, que es la llave de la felicidad, estamos empezando a vivir una nueva época”.



Por su parte, la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, manifestó: “Desde el PAMI, y junto con los municipios, comenzamos a preparar los protocolos para volver a recuperar un poco la vida que perdimos por la pandemia. Uno de esos aspectos es con los centros de jubilados”. Y explicó: “Gracias a que ahora hay una ley en la provincia de Buenos Aires que facilita la constitución de todos los grupos de adultos mayores que quieran conformarse como instituciones y como centro de jubilados, todo es más fácil. Además, es gratis ya que no hay que hacer ningún gasto en los trámites administrativos”.



“Junto con Fernando estuvimos pensando estrategias para esta primavera y cómo vamos a hacer para recuperar las actividades que hacen a la salud de nuestros afiliados y de esta forma ir recuperando la vida que queremos”, agregó.



“Con Luana -continuó Fernando Espinoza- estamos organizando una nueva vida para las abuelas y los abuelos. Vamos a generar actividades en las plazas a través de un trabajo en conjunto con el PAMI y vamos a brindar información y servicio a nuestros abuelos, que para eso nos eligieron. Tenemos que hacerles la vida más fácil y darles, desde el fondo de nuestro corazón, algo de lo que ellos nos brindaron y enseñaron durante toda la vida”. “Nosotros no seríamos nadie sin esas charlas y enseñanzas de nuestros abuelos”, remarcó el jefe comunal.



“Gracias a Luana, a nuestro querido presidente Alberto Fernández, a nuestra presidenta del corazón por siempre y actual vicepresidenta, Cristina, pudimos generar nuevamente los derechos que les habían quitado a nuestras abuelas y abuelos. Nos reconforta y nos llena de alegría poder entregar nuestras vidas por los demás y seguir creyendo que una Argentina para todas y todos es posible”, dijo Fernando Espinoza y subrayó: “Que nuestros abuelos puedan tener nuevamente medicamentos gratuitos y que ya no tengan que decidir entre comprar un plato de comida o un medicamento nos hace muy felices”.



“La Argentina es de los países en el mundo que a través del PAMI brinda todo lo que necesitan nuestros adultos mayores, que tanto nos dieron”, sostuvo el jefe comunal y concluyó: “Después de septiembre vuelve la esperanza y vamos a volver a tener la vida que queremos y que soñamos, que es una Argentina para las mayorías y no una Argentina para unos pocos”.