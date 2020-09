La relación entre el Gobierno y el principal espacio opositor se sigue deteriorando cada día. En la última semana, hubo expresiones de dirigentes de Juntos por el Cambio que sorprendieron en la Casa Rosada por el nivel de virulencia.

La primera piedra la arrojó Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, quien declaró que "somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en el 2021". Sin aclaración de su parte, la frase explotó en las redes, dado que el próximo presidente se define en 2023, y no el próximo año que se eligen diputados y senadores.

Unos días después, el presidente de la UCR y diputado nacional Alfredo Cornejo aseguró que no se puede dialogar con el Gobierno nacional mientras Cristina Kirchner sea la vicepresidenta. "Los argentinos han votado sabiendo que Cristina sería vicepresidenta, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos que la han votado", señaló Cornejo en declaraciones televisivas.

Anoche, se sumó el senador Esteban Bullrich. Durante una entrevista televisiva, aseguró que Cambiemos hizo la autocrítica sobre su gobierno tras perder las PASO de 2019. En ese marco aseguró que "claro que aprendimos de nuestros errores y de cosas que pasaron. Se está construyendo y en la construcción de Juntos por el Cambio hay que seguir. Aunque claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude, porque cuando uno mira los números, y lo hemos hecho en detalle, si se mira la PASO de agosto contra la elección general de octubre claramente hubo en las PASO un fraude muy muy grande”.

Cabe recordar que Juntos por el Cambio era oficialismo a nivel nacional y bonaerense el año pasado, con lo cual el armado y control de la transparencia electoral estaba a su cargo. De hecho, hubo un debate interno sobre ese mismo discurso entre las PASO y las generales. Al ver su repunte en las encuestas, Mauricio Macri dejó de lado esas denuncias y se centró en su agenda de campaña, que le permitió recuperar votos en las generales.

La respuesta de Santiago Cafiero

Quien le salió al cruce a Bulrich este manaña fue el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero. El funcionario publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones del senador -que suele mantener fuertes cruces con Cristina Kirchner en la Cámara Alta- y replicó "¿Fraude? Deslegitimar elecciones que fueron transparentes y reconocidas por todas las fuerzas es romper un consenso básico de la democracia. Que el Senador @estebanbullrich no soporte el resultado no es motivo para desconocer el procedimiento".

¿Fraude? Deslegitimar elecciones que fueron transparentes y reconocidas por todas las fuerzas es romper un consenso básico de la democracia.



Pinedo tampoco lo cree

El ex senador nacional Federico Pinedo también se desmarcó de la denuncia del actual legislador nacional. "No lo había escuchado, je. Ese análisis nunca lo oí en mi barrio. No considero que hubo fraude", declaró a Futurock.

Respecto de las últimas elecciones, consideró "un dato positivo" que se hayan configurado "dos grandes fuerzas" porque "es bastante previsible lo que se va a hacer" y también "desde ambas fuerzas necesitan buscar puntos de contacto y diálogo con el otro espacio".