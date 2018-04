"Muchos de nuestros héroes murieron por defender ese suelo patrio, para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Por eso, Malvinas moviliza tanto", destacó Rogelio Frigerio.

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, también destacó la identificación de soldados argentinos muertos durante la guerra y el reciente viaje de los familiares al cementerio de Darwin para rendir homenaje a sus seres queridos.

"Fue un suceso muy importante para muchos familiares, después de años de lucha, de no rendirse e insistir. Pudieron hacer un viaje histórico a las islas, nuestras islas, para visitar las tumbas de sus hijos, hermanos, maridos, padres, que hasta hace poco no tenían nombre. Pudieron dejarle una flor, un rosario, una vela”, remarcó el funcionario.

También señaló que ahora esos familiares saben dónde están sus seres queridos, y “muchas veces, saber permite sanar. Hoy, muchas familias pueden tener un poco de paz y alivio”.



Por otra parte, Frigerio ponderó la conformación de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, que a partir de ahora “está integrada por representantes de todos los Veteranos de Guerra del país, a través de una participación democrática y federal, con representación de todas las provincias”, precisó.

"Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos, ni a claudicar. Vamos a lograr volver a nuestras islas, con la fuerza del diálogo, de la verdad, del derecho y de la Justicia”, aseveró el titular de Obras Públicas.

En tanto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, también ratificó “la defensa de nuestra soberanía” y valoró el desempeño de los combatientes por “llevar a cabo una lucha que no fue en vano, porque transformó a la causa Malvinas en un desafío de todos”.



Vuoto rechazó con énfasis la “militarización” de las islas llevada a cabo en los últimos años por Gran Bretaña, y reclamó políticas enmarcadas en “el diálogo y la paz”, pero “firmes” porque “no hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas”, mencionó, citando un discurso, en ese mismo sitio, del ex presidente Néstor Kirchner.



A su vez, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, Carlos Latorre, sostuvo que a 36 años de la guerra, “todavía la historia está inconclusa y la herida duele”.

"Somos conscientes de la derrota, aunque no es eso lo que nos debe inquietar el ánimo. Hay que luchar hasta ganar en la derrota. Sin deber común no hay patria posible”, el ex soldado.

El acto incluyó también la colocación de ofrendas florales, algunas de ellas arrojadas en forma simbólica al mar, y concluyó con la presentación del músico Alejandro Lerner, que cantó en vivo el tema “La isla de la buena memoria” cuya letra está impresa en una placa que forma parte del Monumento a los Caídos en la Guerra.