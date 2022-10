En su habitual conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo este jueves que el ex presidente Mauricio Macri "quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro" publicado hace unos días, al tiempo que indicó que el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) "ya no disimula y dice sin desparpajo" cómo es el país en el que él quisiera vivir.

Al tomar contacto con los periodistas acreditados en la Casa de Goberno, Cerruti fue consultada sobre la publicación de "Para qué", el libro en el que Macri expone sus ideas sobre las medidas y el rumbo político y económico al que debería apuntar un próximo Gobierno nacional a partir de diciembre de 2023.

"Macri quiere prácticamente una Argentina sin derechos, una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro", respondió la funcionaria

Consideró además que el ex jefe de Estado "siempre fue eso" pero que "durante un tiempo lo había 'lookeado'" el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, "para que pareciera una persona más acorde a la historia de la Argentina, los derechos adquiridos en la Argentina, y que no iba a ir en contra de todas esas cosas".

Cerruti agregó que Macri "con absoluto desparpajo dice cuál es su Argentina soñada y evidentemente no es la Argentina que soñamos nosotros. Una Argentina con reforma laboral, sin derechos para los trabajadores, una Argentina pre peronista".

En una pregunta posterior referida a una eventual reforma laboral dentro del mandato del presidente Alberto Fernández, la portavoz comentó: "No hay ninguna posibilidad de una reforma. Las únicas reformas que vamos a hacer es para darle más derechos a los trabajadores".

Tres nuevas ministras

Durante la conferencia de prensa, Cerruti también fue consultada sobre la asuncion a partir de este jueves de tres nuevas ministras al Gobierno: Raquel ‘Kelly’ Olmos (Trabajo), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidad). Sobre el tema, la portavoz les dio "fervorosamente la bienvenida" y destacó que las flamantes funcionarias “achican la brecha de género” dentro del gabinete nacional y destacó que “representan cabalmente los temas y proyectos” de las áreas de sus ministerios.

"Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área", añadió.

“Son tres mujeres que provienen de distintos puntos geográficos, de distintas edades y con diferentes procedencias en los colectivos a que representan. Están en tres áreas muy importantes y en las que tienen que trabajar mancomunadamente porque las cuestiones de género y equidad no se resuelven solo desde el Ministerio de Mujeres, sino que las políticas sociales y laborales son centrales para que se puede ir cerrando la brecha de inequidad que existe en la sociedad”, expresó Cerruti.

Dólar "blue" y varios tipos de cambio

En otro momento, surgió una consulta referida a la subida de la cotizacion del dólar "blue" o paralelo registrada en los últimos días. “Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme”, respondió la portavoz de Presidencia, tras lo cual acoto que “el dólar 'blue'sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”.

Enseguida se dio una repregunta en dirección a los múltiples tipos de cambio de la divisa estadounidense que hay actualmente en el mercado argentino. “Eso tiene que ver con el el Gobierno está usando los dólares que tiene para la producción y la generación de empleo. Las medidas entendemos que son bien recibidas por muchos sectores que las piden”, explicó.

Cerruti agregó al respecto que es función del Estado usar las divisas disponibles "para la producción, el trabajo, la ciencia, la educación y el conocimiento".

Paro de tranporte de pasajeros en el interior

En referencia al paro de 48 horas en el interior del país decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Cerruti afirmó que la medida de fuerza está siendo monitoreada por el Ministerio de Transporte.

Opinó también que "la discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las provincias", dado que existe el reclamo desde el interior de equiparar montos de subsidios con la zona de CABA y conurbano.



"Tiene que llegarse a una solución general y el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo", añadió la portavoz.

Los incidentes en la cancha de Gimnasia

Por último, Cerruti, consideró que los gravísimos incidentes en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata del último jueves en el encuentro suspendido contra Boca Juniors fueron de “gravedad extrema” y aseguró que desde el Gobierno nacional se quiere “una fuerza policial que no reprima y no vaya armado a eventos multitudinarios”.



La funcionaria respondió así al ser inerrogada por los hechos que ocurrieron en las inmediaciones del estadio de Gimnasia donde falleció un hincha, César ‘Lolo’ Regueiro, tras una descompensación como consecuencia del accionar policial, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los simpatizantes del ‘Lobo’ que querían ingresar a la cancha, aunque estaban las puertas cerradas.