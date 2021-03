El expresidente del Partido Justicialista ( PJ) y actual diputado nacional, José Luis Gioja, rechazó hoy los dichos del exmandatario Mauricio Macri, quien manifestó que "si hoy (Juan Domingo) Perón viviera se afiliaría a Juntos por el Cambio", al afirmar que "para decir eso tiene que haber estado mal sentado en la reposera”.



En declaraciones a El Destape Radio y consultado por los dichos de Macri, Gioja sostuvo: "La verdad que lo de (Mauricio) Macri no me sorprende".



"A esta altura de la historia, es perder tiempo hablar de este personaje (Macri). No lo subestimo porque él es parte de un sector del poder que siempre van a pelear por sus privilegios”, opinó el diputado peronista.

.

Ante una consulta, Gioja expresó:“El peronismo vino a la Argentina para otorgar derechos y defender a los que menos tienen. El hombre siempre va a necesitar derechos nuevos. Creo que no puede desde ningún punto de vista tener ninguna identidad el expresidente Macri con el peronismo”, agregó el legislador.Macri brindó hoy un extenso reportaje a Radio Mitre, en el cual analizó la actualidad política, y donde opinó que "(Juan Domingo) Perón hoy, si viniese acá, diría `yo me anoto en Juntos por el Cambio´" y argumentó: "Esta versión del peronismo de hoy representa a los que no trabajan y nosotros queremos representar a los que trabajan".Por otra parte y sobre la asunción de Alberto Fernández como titular del PJ, Gioja consideró: “El Presidente es un compañero que hace política desde siempre. Lo que se ha hecho (en el PJ) es lo que había que hacer”.

.

"Juan Domingo Perón no hubiese estado nunca jamás al lado de ese grupo de sátrapas y hubiera seguido siendo, como lo fue inclusive después de muerto, una bandera en alto por la Justicia Social para aquellos que menos tienen", subrayó.