En Casa Rosada, la previa a la celebración de Semana Santa será tan agitada como la semana que se fue. El martes se conocerá la inflación oficial de marzo, que rondará el 4%, una cifra que ratifica que los precios están lejos de encontrar un freno razonable en la previa electoral. Para el miércoles, estaría confirmado el anuncio del presidente Mauricio Macri de un paquete de medidas para contener la pérdida de poder adquisitivo y favorecer el consumo.



"Hagan algo", le dijo aquel obrero de la construcción al presidente Macri, cuando se acercó a inaugurar un complejo habitacional en el barrio porteño de Parque Patricios, situación que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los anuncios que se conocerán esta semana son la respuesta del Ejecutivo a ese planteo al que ya le reconoce su carácter masivo en plena crisis económica.



De hecho, el último jueves se confirmó un paro de un sector del sindicalismo que representan Hugo Moyano y las dos CTA para el 30 de abril. A esa protesta se sumarán los metrodelegados del subte y los ferroviarios del tren Sarmiento, como ya confirmaron sus dirigentes. La CGT, presionada por el anuncio del moyanismo, evalúa su postura.



Inflación interanual: 50%



Es que el último Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec fue el correspondiente al mes de febrero. Ese número dio 3,8% a nivel nacional y marcó un 51,3% interanual. El de enero había sido de 2,9%. La tendencia ascendente continuó en marzo, por lo que la inflación alcanzaría el 11% en el primer trimestre, según estiman consultoras privadas.



Ya por febrero, el rubro Alimentos y Bebidas dio un promedio de 58,3% de incremento respecto del mismo mes de 2018. Varios del listado de productos de góndola que mide el ente estadístico oficial superaron el 70%, como el aceite, el arroz blanco, los huevos, el desodorante corporal, el tomate redondo, el pan francés, la yerba, los pañales y la lavandina (ver infografía).



La harina encabezó todas las subas con 158% de variación. Mientras tanto, la carne llegó a superar el 50%, como los cortes de asado y nalga. Por encima del 80% aumentaron, por ejemplo, los pañales.



Punto de ebullición



Con estos números en los primeros tres meses del año, el equipo económico del gobierno sabe que detener la remarcación será muy difícil, pero obligado por la previa a la contienda electoral inició negociaciones para acordar un "congelamiento" de algunos precios hasta octubre. La decisión, que no todos ven con buenos ojos en el gabinete, casi le cuesta a Macri su ministro de Producción y Trabajo.



Dante Sica llegó a punto ebullición tras el faltazo de la CGT en el Senado para avanzar con el tratamiento del proyecto de blanqueo laboral que él mismo negoció con la cúpula sindical. Para colmo de males, fue señalado con el dedo por algunos de sus pares en las últimas e intensas reuniones de gabinete como el responsable de no llegar más rápido a un acuerdo con los supermercados. "Si quieren me corro, yo hago lo mejor que puedo", habría contestado el hombre a cargo del ministerio que también responde por la crisis de la industria, de las pymes y el aumento del desempleo. Finalmente, fue ratificado en su puesto.



Los congelados



En paralelo a los roces en Cambiemos, el FMI manifestó que la inflación es "decepcionante" y modificó 10 puntos su previsión anual, al aumentarla a 30%. La mesa chica del gobierno entiende que el número que dará a conocer el Indec sobre marzo no hará más que acrecentar el malestar general mientras la mayoría de los gremios aún discute la recomposición salarial de 2018 y, como todos los años, recién arranca la negociación de 2019.



Como los salarios sí parecen congelados, el Ejecutivo nacional hará anuncios para mejorar los ánimos. Atado de manos por el objetivo fiscal de "déficit cero", no puede aumentar el gasto, por lo que el conjunto de medidas incluiría extender el acuerdo de Precios Cuidados con supermercados para algunos productos, relanzamiento de créditos y de planes de cuotas para consumo para beneficiaros de Anses, retomar la devolución del IVA a jubilados (como se aplicaba hasta diciembre último con tope de $300), entre otros.