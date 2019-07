Juan Grabois -referente de la CTEP- no quedó conforme con el armado de listas. Y lo hizo saber. Días atrás se quejó porque "no hay pobres" en la carrera legislativa. A eso le sumó el reclamo de las últimas horas: "A Lammnes lo eligieron por cómo se viste, no por cómo piensa", disparó. Con mirada crítica y polémica, Grabois, uno de los líderes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se metió en el armado del Frente de Todos porteño.

Si bien aclaró que "(Matías) Lammens me cae bien, me parece que tiene un montón de virtudes", el referente social añadió que "si es candidato es porque da nuevo y estéticamente se parece a ellos". A Lammens, quien va como precandidato a jefe de gobierno acompañado por Gisela Marziotta, "lo eligieron por cómo se viste y por cómo habla, no por cómo piensa. Mi conclusión es que los sectores a los que nosotros tratamos de darles poder, si alguna vez irrumpen, va a ser a las patadas. La política no quiere pobres organizados, los rechaza y los expulsa", cerró.