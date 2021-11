Javier Milei vuelve a ser noticia, no por algún comentario hecho en alguna entrevista, por sus convocatorias o por un posteo “picante” en las redes sociales, en esta oportunidad se dieron a conocer fotos del economista recibiendo una vacuna contra el Covid-19. Aunque esto pueda parecer moneda corriente en estos tiempos, lo cierto es que había sido muy crítico y hasta desconfiado su efectividad.

Recordemos que el flamante diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) manifestó sus dudas acerca del proceso científico que atravesaron estos compuestos. Supo expresar que “desconfiaba de ellas” y de la "suficiente evidencia científica de su resultado".

Sin embargo, por cuestiones laborales, aclaró que tuvo que acceder a recibir su dosis. Se encargó de realizar un descargo en las redes sociales, donde aseguró que “me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior”, explicó en declaraciones con el medio.

Esta fue la imagen de Javier Milei vacunándose contra el Covid-19 que hizo explotar Twitter.

“No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y como prometí en campaña, tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos”, agregó.

Recordemos que el economista, previo a su vida pública, daba conferencias en diferentes lugares de Argentina y en distintos países, por lo que para retomar un poco con sus actividades, tuvo que inocularse. Según trascendió, tiene compromisos del estilo en Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington DC), Uruguay, Chile, Colombia, México y España.

Según trascendió, habría recibido la primera dosis en el barrio porteño de Palermo, mezquita Rey Fahd, y la segunda en el club Vélez Sarsfield.

"No soy antivacunas, soy re provacunas; aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema como una contradicción mía; en esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas", añadió Milei en declaraciones a medios de comunicación.

Por supuesto que la situación hizo que muchos usuarios de Twitter le recordaran al libertario que previamente le había dicho que no las vacunas. Los memes comenzaron y no se detienen, todos ellos con la intención de realizar una inofensiva chicana. Para no quedarnos únicamente con palabras, vamos a repasar el mejor contenido que se creó sobre esta situación