El encuentro del canciller Santiago Cafiero con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fue uno de los principales puntos de la semana política. "La Argentina es un amigo y socio en el hemisferio", destacó el funcionario estadounidense, que expresó el "firme apoyo" de la Casa Blanca a las negociaciones del gobierno de Alberto Fernández ante el FMI. De su parte, Cafiero celebró el "excelente nivel" del lazo bilateral.

Dos días después de esa reunión en Washington, la Argentina volvió a estar en la agenda norteamericana. Fue durante la conferencia que Joe Biden ofreció por su primer aniversario de gestión presidencial y mientras el gobierno busca alcanzar un entendimiento con el Fondo Monetario. Si bio no dio ninguna definición sobre el tema, dejó en claro que Estados Unidos "no dicta lo que pasa" en Sudamérica.

"Cuando era vicepresidente dije que, si fuéramos inteligentes, tenemos la oportunidad de hacer un hemisferio occidental unido, un hemisferio democrático. Nos estábamos moviendo en la dirección correcta en la administración Obama-Biden, pero se hizo un daño como consecuencia de la política exterior que hizo el anterior presidente en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica", opinó Biden, y luego alertó por "la reducción en el número de democracias en el mundo".

La referencia de Biden sobre el vínculo de EE.UU. con América Latina no terminó ahí. "Solíamos hablar, cuando yo era un chico en la universidad, sobre ‘¿El patio trasero de América?' No es el patio trasero de América. Todo lo que está al sur de las fronteras de México es la parte delantera de América. Somos personas iguales, nosotros no dictamos lo que pasa en estos países, en Sudamérica, pero tenemos que trabajar muy duro en eso", manifestó el presidente norteamericano.

Para el Gobierno, "EE.UU. no exigió ningún plan económico"

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que la administración de Joe Biden "no le exigió un plan económico a la Argentina", al tiempo que advirtió que si se le pagara al FMI en función del acuerdo que dejó el gobierno de Cambiemos, "no podría haber políticas sociales".

Al ser consultada sobre el viaje del canciller Cafiero a Washington, Cerruti destacó que "se acordaron una cantidad de posturas con Estados Unidos, que reconoce el crecimiento interanual de Argentina, que no se registraba desde hace tiempo en el país".

Es central para la Argentina seguir construyendo un diálogo franco y fluido con los Estados Unidos. Es la base de nuestra relación bilateral.



Con @SecBlinken conversamos sobre la agenda común y la senda de recuperación y crecimiento sostenible que impulsa @alferdez.



���������� pic.twitter.com/4QnlwyDrsC — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) January 18, 2022

De cara al próximo vencimiento de 731 millones de dólares con el organismo multilateral, la portavoz anticipó que "eso lo va a definir el Ministerio de Economía" y que "Argentina decidió pagar hasta que se llegue a un acuerdo", pero aclaró que es algo que "se mide día a día".