El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande Juan Grabois estuvo invitado el pasado miércoles en el programa de Viviana Canosa para conversar sobre distintas cuestiones de la actualidad política del país y ante la sorpresa de los televidentes, vivió una insólita situación al cruzarse con el periodista Luis Novaresio.

Todo ocurrió durante el ya clásico pase que realizan los conductores de la señal de A24: es el espacio de distensión en que suelen hablar sobre su vida privada, su intimidad y sus experiencias románticas. Y en esta ocasión el protagonista fue Grabois.

Durante el comienzo de la sección, Canosa sufrió una afonía por lo que el periodista tomó las riendas y comenzó a bombardear de preguntas incómodas al dirigente, que en más de una oportunidad dejó en claro que no le gusta hablar de su vida privada.

.

Fue entonces que Novaresio intentó, con humor, vincular a la conductora con el dirigente social."La única mujer que tuve es mi esposa desde que tengo 16 años, así que no me jodan a mí", dijo enfaticamente el dirigente del MTE.

Acto seguido, el conductor volvió a indagar: “¿Como ves el tema de que Canosa calienta la toalla en el secarropas?”, ante lo que Grabois respondió: "Me estás haciendo pasar un mal momento. Me voy a vengar".

Pero el diálogo no concluyó ahí. Ante los reiterados chistes, el abogado defendió a Canosa y chicaneó al conductor: “¿Por qué no la dejas en paz que se siente mal? Se tiene que ir a dormir. Vos porque si no la tenés en la pantalla no medís. ¿No te das cuenta que se quiere ir?”.

.

Tras ser consultado por su corte de pelo, Grabois contó: "Tengo un amigo psiquiatra que tiene una barbería. Nunca pensé que iba a ir, pero me invitó y terminé yendo. Ahora las barberías tienen una barra y son una especie de mezcla con bar".

“Canosa quiere que le pases el teléfono del psiquiatra. ¿Está solo? Debe ser peronista porque si es amigo de Grabois es al menos filo peronista”, dijo con ironía Novaresio, pero Grabois decidió terminar la conversación: “Esto ya está… ¿Te acordás del ministro de Economía que dijo ‘me quiero ir’?”, en referencia a una frase del exministro de Economía, Hernán Lorenzino, durante una entrevista en el 2013.

A continuación, el dirigente terminó abandonando el estudio junto a Canosa.

.

Dolores Etchevehere será candidata a diputada

Antes del incómodo momento, Gabois habló sobre diferentes temas de la cuyuntura y hasta hizo una anunció de cara las elecciones legislativas de este año: Dolores Etchevehere, líder del Proyecto Artigas y hermana de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, será candidata a diputada nacional por la provincia de Entre Ríos.

Con su candidatura, explicó Grabois, buscarán "romper el pacto de poder" que tiene como objetivo "garantizar el uso del glifosato y extender la frontera sojera, quemando los pastizales y los humedales".

Según adelantaron desde el MTE, Dolores se presentará como candidata de un espacio que se llamará Frente Patria Grande.

Dicen que en Entre Ríos, Etchevehere puede competir por la República... y ¿quién va a ser? ¿el ladri de Luis Miguel? ¡Dolores! ¡Abajo el pacto de poder de Etchevehere, Bordet y el Glifosato! pic.twitter.com/fZ79ti0wEP — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 15, 2021

Dolores Etchevehere fue noticia en octubre del año pasado, cuando, junto a Grabois y militantes del Proyecto Artigas ingresaron en la estancia de la familia, Casa Nueva, en la localidad entrerriana de Santa Elena.

La madre y los hermanos de Dolores comenzaron, entonces, una disputa judicial -Grabois asumió su defensa- para desalojarla, algo que se concretó días más tarde.