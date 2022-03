El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y el gobernador Osvaldo Jaldo, realizaron en Tucumán un anuncio de inversión para una obra de transporte que permitirá consolidar la infraestructura local y potenciar la producción nacional.

Durante el encuentro en la Casa de Gobierno tucumana, el ministro coordinador firmó el acta de compromiso para dar inicio a la obra de la Estación Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, que implica una inversión de 8.800 millones de pesos. Asimismo, Manzur, los funcionarios nacionales y el mandatario provincial otorgaron la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) al aeropuerto “Benjamín Matienzo”, lo que permitirá aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de los servicios.

"Este nodo multimodal de carga tiene que ver con la esperanza, con un futuro mejor”, indicó el jefe de Gabinete, al señalar que actualmente la logística es una limitación muy importante para exportar.

Los anuncios fueron realizados en la Casa de Gobierno de Tucumán (prensa Jefatura de Gabinete).

"Hoy es un día clave, porque empezamos a ver por dónde va el camino. Un camino que se consolida y genera trabajo en el país, que es lo que buscamos: generar más trabajo en esta Argentina todavía asimétrica pero que empieza a transitar un camino para resolver estas desigualdades", afirmó Manzur y en ese línea concluyó: “Vamos a empezar un proceso de crecimiento a largo plazo. Estoy convencido que hay un futuro. Sabemos que no se puede hacer de cualquier manera, sabemos que hay que planificarlo. Hay que ir por etapas, pero teniendo claro hacia donde uno va".

El objetivo de la obra de transporte es articular el ferrocarril con las rutas y con el aeropuerto y, de esa manera, impulsar la multimodalidad. Con la Estación Multimodal, se verán beneficiados los productores locales, y se disminuirán los costos logísticos.

.

El proyecto, que permitirá incorporar 300 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 18 meses, contempla además la construcción de galpones para depósito de mercaderías, aduana y operaciones de transferencia de cargas, por un total de 26.000 m2.

Durante el acto de anuncio, el diputado Sergio Massa señaló que "la clave es que Argentina exporte por mayor valor: para eso, son centrales el desarrollo federal para la competitividad logística, y el financiamiento, para aumentar el valor agregado en las exportaciones”.

Y agregó: "El federalismo se expresa en términos de recursos y conectividad. El nodo logístico, la condición ferroviaria, el aeropuerto internacional, las obras viales que está llevando adelante el Gobierno nacional en Tucumán, son parte de esa competitividad que hace al federalismo. Lo que estamos haciendo es tratar de abrazar como patria, como Estado, al Norte argentino, para volver a conectar el trabajo de los tucumanos al puerto y al mundo”.

El ministro de Transporte de la Nación, por su parte, expresó: “Hoy estamos dándole inicio a un proceso que va a ser muy importante para la provincia pero también para toda la región. Estamos pensando en tres grandes nodos logísticos del Norte Grande, uno aquí en Tucumán, otro en Güemes (Salta) y otro en Recreo (Catamarca), con el objetivo de confluir los distintos modos de transporte, para ser más eficiente y abaratar los costos logísticos que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina".

El gobernador Jaldo afirmó, a su vez, que “No hay dudas de que es una obra que va a marcar un antes y un después en el sector productivo, industrial y comercial en la provincia de Tucumán”, y en ese sentido, destacó que “esto no sería posible si no tuviéramos un Gobierno nacional como el que conduce Alberto Fernández, en quien nosotros, como provincia, nos venimos apoyando. Ese gobierno federal nos está permitiendo firmar convenios de proyectos de infraestructura que van desde caminos, rutas, casas, hasta obras hídricas”.

Luego, la comitiva recorrió las instalaciones de la empresa agrícola Molino Trigotuc S. A., donde fueron recibidos por los directivos de la compañía. Allí, coincidieron en la importancia de agregar valor en origen a los productos ganaderos, aumentar la producción avícola en la provincia y crear puestos de trabajo. De hecho, la firma ratificó que sumará 50 nuevos empleados permanentes y otros 15 auxiliares, de los cuales la mitad serán mujeres.

Asistieron a la recorrida el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Neme; el presidente Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci; el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio “Vasco” de Mendiguren; el jefe de Gabinete de Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, Raúl Pérez; y la Administradora Nacional de Aviación Civil – ANAC, Paola Tamburelli, entre otros.