La precandidata a diputada nacional del FDT, Gisela Marziotta señaló que "El Congreso que viene. tendrá un rol central para acompañar esta salida de la pandemia, esta nueva sociedad que hoy tenemos, vamos a necesitar darle nuevas herramientas para retomar el camino de reactivar a Argentina, por más trabajo, más producción y más igualdad. Estamos muy cerca de ir hacia la argentina que queremos, hacia la Vida que Queremos". "Elegimos lanzar nuestra campaña en este lugar, al lado del río. en Costa Salguero justamente porque estamos ratificando nuestro compromiso con los espacios verdes, con los parques pùblicos . con una ciudad más inclusiva", apuntó.

"Tuvimos un año muy difìcil, nos pasó y le pasó al mundo entero. La salud y la vida fue la preocupación central. Por suerte el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debieron reordenar prioridades y la salud y el cuidado de la vida de los argentinas y las argentinas paso a ser el centro", expresó Marziotta.

Y agregó: "Se robusteció el sistema sanitario que habìa dejado destruido al gobierno de Macri. Tuvimos que contener las consecuencias económicas que traía la pandemia. Y esto puso en otra velocidad los objetivos que nos habíamos planteado al asumir en 2019. Y por todo esto estamos saliendo. No colapsó el sistema sanitario. Llegaron las vacunas. Tuvimos Repro, ATP, IFE, se congelaron los alquileres, se prohibieron los desalojos. Y en particular a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le giró el año pasado más de 70.000 millones de pesos para contener a empresas y ciudadanos. Y este año recibió más de 25.000 millones de pesos. El Gobierno porteño no aportó ni una medida para contener, fue todo a través de la ayuda directa del Gobierno Nacional".

Junto al Río, los candidatos del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires lanzaron la campaña.

"En el Congreso Nacional, donde tuvimos que adaptarnos al trabajo remoto. sancionamos más de 100 leyes, record legislativo, en plena pandemia. Entre lo votado estuvo el Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el teletrabajo y otras leyes que tenìan que ver con el compromiso electoral del 2019. La ley de interrupciòn voluntaria del embarazo, La ley de los 1000 dìas para acompañar a mujeres que quieran continuar su embarazo. Ahora tenemos el desafìo de lo que viene. La Argentina que queremos", concluyó.