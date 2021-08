La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, y la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, fueron recibidos por el Intendente de San Martín, Fernando Moreira, para habilitar una nueva red de cloacas que expandirá el servicio de saneamiento en la localidad de Loma Hermosa, beneficiando a más de 4.500 vecinos y vecinas.



Allí, los mandatarios mantuvieron diálogo con las familias beneficiadas del barrio, quienes le expresaron la profunda alegría por la llegada de este servicio tan importante para el cuidado de la salud a sus domicilios.



En este encuentro, también estuvieron presentes otros precandidatos del Frente de Todos como Nancy Cappelloni, Luis Samyn Ducó y Javier Forlenza.



Terminado el recorrido, Agustín Simone destacó el trabajo en conjunto: "Venimos trabajando en todas las redes que se habían dejado sin terminar y ahora tenemos grandes licitaciones que están en etapa de preadjudicación. Lo que se ha logrado entre la Provincia y AySA es algo que antes no ocurría, que es trabajar realmente en conjunto. AySA está trabajando muchísimo, y nosotros desde Provincia, hacemos obras que después le transferimos a la empresa".



Al respecto, Malena Galmarini declaró: "Hoy estamos habilitando una obra de cloacas muy esperada, es una de las tantas obras que Macri había dejado paradas y que reactivamos. Son cloacas que hizo la Dirección Provincial, gracias al Ministro Agustín Simone, y que hoy recibimos desde AySA para manejar la operación. Son 4.500 vecinas y vecinos que van a tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y, sobre todo, que van a cuidar el medio ambiente”.



En ese sentido, Tolosa Paz hizo hincapié en la gestión: "Nosotros creemos en la obra pública. Se dinamiza la economía real y esto beneficia a los vecinos en su calidad de vida. Recién Gabriel Katopodis y Fernando Moreira les contaban a los vecinos cómo, no solamente esta obra sino las que las más estructurales que se están planificando, les van a repercutir de manera positiva. La población necesita de políticos que le transformemos la vida a la gente y esta es la agenda del Frente de Todos en campaña. Es una agenda que tiene base en los problemas de nuestra ciudadanía, alejada del carancheo y el ruido mediático, que están lejos de las realidades de nuestros vecinos".



Fernando Moreira también puso mucho valor en el trabajo articulado: "Me parece un cambio clave en esta etapa. Que la Provincia, la Nación y los municipios podamos sentarnos, pensar, planificar juntos y llevar adelante obras necesita la gente. Además este trabajo articulado cuenta con el apoyo del Presidente y el Gobernador, teniendo la decisión política y poniendo el compromiso presupuestario, la única forma en la que podemos poner a la Argentina de pie".



El Municipio de San Martín tiene una población total de 424.567 habitantes y se proyecta alcanzar una cobertura del 94% en agua y del 91% en cloaca en el período 2021/2022, estimando realizar una inversión de $981 millones de pesos para alcanzar este objetivo.



Para finalizar, Galmarini recordó: "Me contaba una de las vecinas que gracias a esta obra de cloacas no va a tener que destapar el pozo, algo que resulta muchas veces, muy peligroso y contaminante. Estamos muy agradecidos a nuestro gobernador Axel Kicillof, que le puso a todas las obras de la Provincia de Buenos Aires el motor en marcha, y al Presidente Alberto Fernández, que tiene la decisión política y ha puesto el presupuesto que se necesita para seguir haciendo agua y cloacas en la Provincia y en todo el país".



Desde AySA, también se sumaron Mario Russo, Director de Relaciones Gubernamentales, Mayra Mariani, Directora de Relaciones Institucionales, Patricio D'Angelo, Director General Administrativo y Diego Fraga, Director Regional Norte.