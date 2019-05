El candidato a gobernador de La Pampa por Cambiemos, el radical Daniel Kroneberger, votó este domingo y se mostró confiado en que los pampeanos "van a producir un cambio y se va a dar la alternancia en el poder", augurando un triunfo de esa fuerza por sobre el Frente Justicialista Pampeano que gobierna la provincia desde 1983.

"Como toda jornada cívica, estamos felices porque los que hemos vivido los años de la dictadura sabemos la importancia de expresarnos, y es una razón para estar alegres, convencidos de que hemos dado todo lo que teníamos y que los pampeanos van a producir el cambio y la alternancia que se necesita en la democracia", dijo el candidato de Cambiemos a Télam.

LEÉ TAMBIÉN: Ziliotto: " La Pampa vota el futuro de la provincia"

Kroneberger votó esta mañana en la Escuela 13 de Colonia Barón, su pueblo, donde fue intendente por dos períodos consecutivo. El candidato también fue diputado nacional por el Frente Cambiemos que en La Pampa conforman el radicalismo, el PRO, el Frente de la Gente y el Movimiento de Integración y Desarrollo.

"Hicimos una campaña sin precedentes. Estamos tranquilos porque dimos todo lo que teníamos que dar, llegando a todos los pampeanos con nuestro mensaje, con nuestro proyecto y estamos confiados en ganar la provincia, que Cambiemos mantendrá la intendencia -en manos del radical Leandro Altolaguirre- y también General Pico", donde el candidato es el diputado nacional Martín Maquieyra del PRO.

En el plano nacional y sobre el anuncio de este sábado de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner como candidatos a presidente y vice del kirchnerismo, Kroneberger opinó que "falta mucho a nivel nacional pero si esa fórmula se concreta, ya sabemos lo que va a pasar".

"Sabemos quien es la ex presidenta, el ejercicio de su poder; ella no es un cuadro cualquiera y me da la impresión que desde el lugar que esté, va a gobernar ella", concluyó.