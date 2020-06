El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el Gobierno tomó la decisión de intervenir Vicentin porque la empresa "iba a camino a la quiebra o al desguace", y aseguró que la expropiación es "la única alternativa que se encontró" para rescatarla.



"Tomamos esta decisión porque veníamos observando riesgos muy serios de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de desguace. Y pensamos que es una empresa demasiado importante en la cadena agroindustrial como para que termine tan mal", sostuvo Kulfas.





En una entrevista publicada en La Capital, Kulfas señaló: "En estos seis meses que pasaron, esperamos que presentaran una solución de mercado. Nada de esto ocurrió, lamentablemente, y por eso iniciamos esta operación de rescate de la empresa y de toda la cadena vinculada, que incluye crear una empresa mixta con mayoría estatal y gerenciamiento profesional para retomar una actividad importante".El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que "este proyecto no es en contra de nadie, ni siquiera en contra de los accionistas de Vicentin" sino que "es a favor de rescatar una cadena agroindustrial que está fuertemente afectada".Kulfas sostuvo que "durante esta semana hemos tenido mucho diálogo, no sólo con los directivos de Vicentin sino con muchos productores, acopiadores y cooperativas" y que "los sectores perjudicados por la situación ven con buenos ojos esta medida"."El Estado es el que puede garantizar la continuidad productiva de la empresa. Una vez en marcha, las deudas podrán ser parte reestructuradas o capitalizadas. Es un tema sobre el que no tiene sentido adelantarse. Si la empresa no trabaja a su capacidad productiva, no tiene sentido plantearse nada", agregó.Consultado sobre si la empresa mixta incluiría a los acreedores comerciales, por ejemplo ACA, que es uno de los principales, señaló que "es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo que los actores de esta cadena puedan ser parte de la empresa y tener participación en un directorio"."Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras. El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar", afirmó.Acerca de los accionistas de Vicentin, dijo que "han dejado la compañía con muchas dificultades, con un pasivo grande por el que no pudieron responder; hay investigaciones judiciales en curso, está el propio concurso". Y concluyó: "No voy a prejuzgar pero mientras se investiga, lo que nos preocupa hoy es que Vicentin no quiebre ni se desguace. Y que podamos salvar esa cadena agroindustrial tan importante para santa Fe y la Argentina".