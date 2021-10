Por Santiago Tuñez

Los precios de la canasta básica de la Economía Social, Solidaria y Popular (Essyp) evolucionaron de manera más lenta que la de supermercados, por lo que este sector resulta estratégico para mejorar el acceso a los alimentos. Esa fue una de las conclusiones del último informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el cual aportó datos obtenidos a partir de más de un año de relevamiento de precios.

Se observó en la canasta básica de los supermercados una variación interanual del 65,11%, mientras para la canasta básica de la Essyp fue del 55,77%.

Entre otros puntos, el trabajo destacó que, al comparar los importes entre agosto de 2020 y agosto pasado, se observó en la canasta básica de los supermercados una variación interanual del 65,11%, mientras para la canasta básica de la Essyp fue del 55,77%. Incluso, al analizar la evolución de los 40 productos que dicho centro de estudios sigue de las comercializadoras, en agosto último se vio una variación respecto del mes anterior del 15,44% en los supermercados, y del 5,81% en los espacios de comercialización de la Essyp.

"Estas diferencias tan dispares suelen darse porque los espacios que forman parte de la Essyp no tienen ideas especulativas y, en general, no remarcan previamente. Lo hacen en el momento en que es necesario y de forma más lenta. Si aumenta la luz, ellos trasladan ese incremento al producto al mes siguiente. No lo hacen enseguida", explicó la economista Lorena Putero, coordinadora de este informe, al ser consultada por Crónica.

De acuerdo con el relevamiento, la evolución de la canasta básica de la Essyp durante los últimos tres meses fue de $11.559,19 (junio), $11.685,18 (julio) y $12.363,55 (agosto). Esto marcó un aumento del 1,09% para el período junio-julio y, tal como se dijo, del 5,81% para julio-agosto. "De esta manera, el seguimiento que venimos realizando desde julio de 2020 muestra que el promedio de aumento mensual de crecimiento fue de 3,70% para la canasta básica de la Essyp, mientras que en el caso de los supermercados alcanzó el 4,13%", puntualizó el informe. "En el período julio-agosto nos ahorramos $628. Y el acumulado de ahorro en los últimos 14 meses ascendió a $20.688", agregó.

¿Cuáles son los productos?

Ahora bien, ¿qué alimentos integran la canasta básica comercializada por cooperativas, emprendimientos familiares y asociativos en la Essyp? "Aceite, azúcar, dulces, cereales, legumbres, galletitas, harinas, fideos y bebidas alcohólicas. También se consigue leche, yogurt, productos lácteos, frutas y verduras, entre otras cosas", señaló Putero. "Si bien hay cooperativas y pequeños productores vinculados con algunos sectores de la carne y el pescado, les cuesta mantener la cadena de frío. Eso es, quizás, lo que esté faltando en esta canasta básica", comentó la economista.

Varios de estos productos, detalló la coordinadora, son llevados a los domicilios de los compradores en el AMBA, a veces en días fijos durante la semana. De eso se encargan las comercializadoras, un actor clave en la economía social. "Tienen la tarea de conectar al productor y al cliente con importes justos para ambas partes. Y a diferencia de lo que suelen hacer los supermercados, no imponen precios a los productores", aseguró Putero, tras indicar que "muchos de los alimentos comercializados son agroecológicos", una tendencia que sigue creciendo.

Entre sus principales conclusiones, el informe elaborado y publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz subrayó que la Essyp "puede dar cuenta de una amplia variedad de productos y de precios competitivos para el sector, demostrando a lo largo del período analizado que es más barato comprar en las comercializadoras en relación con los precios de los supermercados". Y al cabo, resumió: "Los datos permiten darnos cuentas que las experiencias de la Essyp no responden a un comportamiento especulativo, sino a la evolución de los precios".

