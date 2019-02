El lunes, en Mar del Plata, los distintos precandidatos de Alternativa Federal se mostraron juntos por segunda y última vez antes de empezar la campaña personalizada.



Apenas tres días después, Sergio Massa dejó inaugurada su escuela para formar militantes en las redes sociales, un terreno dominado casi exclusivamente por Cambiemos, que supo maximizar todas las estrategias en las distintas plataformas.



Los objetivos, según explicaron a Crónica, son varios, pero centrados en dos ejes: unificar el discurso y hacer más efectiva la comunicación. La capacitación consiste en el aprendizaje básico del lenguaje de las redes: hacer gifs, stickers y placas, reconocer los mensajes más importantes y sobre todo “presentarlos de una forma que sea amigable para cada distrito y contexto”.



Así, mientras la economía es una dificultad para todos los argentinos por igual, la inseguridad (un caballito de batalla del massismo) tiene una relevancia para los habitantes de las grandes ciudades que no siempre se comparte en las del interior del país.



La instrucción, además, incluye formas para identificar “fake news”, las noticias falsas que también se convirtieron definitivamente en parte de las estrategias electorales. “Somos un poco más de 100 militantes, no vamos a tener trolls porque tampoco queremos ese tipo de campaña, pero sí tenemos que poder identificar y también mostrarle a la gente cuando alguien lanza un ataque contra una de nuestras propuestas”, aseguraron a este medio.



Massa, que según un estudio de la consultora Interbarómetro es el sexto político más mencionado en las distintas redes, le da fuerte importancia al tema. Tanto como para haberle pedido a la diputada provincial Valeria Arata encabezar este nuevo proyecto.



Desde el equipo, sin embargo, aclaran que por el momento no hay una estrategia comunicacional definida: “Todavía no se definió si se van a hacer charlas en vivo por Facebook o google, ni la prioridad para uno u otro tema”, agregaron. Pese a eso, aseguran que "hoy no hay un medio que se imponga sobre el resto. En algún momento fueron los diarios, o la tele, hoy tiene la misma relevancia twitter que un medio tradicional, porque también llegan a distintas audiencias”, destacan.



La atención puesta en las nuevas plataformas difiere, por ejemplo, de lo que piensan otros dirigentes del espacio, como Miguel Pichetto, que en el acto realizado en Mar del Plata había asegurado que “se gobierna con planes y con política, no con twitter y redes sociales”.