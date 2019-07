El ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, quien se encontraba internado en el instituto Fleming, falleció este martes a los 81 años, debido a graves complicaciones renales y cardíacas. El dirigente radical ya había tenido que ser asistido por problemas similares en enero y mayo pasados.



Nacido en Córdoba el 15 de septiembre de 1937, se recibió a los 21 años de abogado, pero su pasión fue siempre la política y la desarrolló en su larga militancia en la Unión Cívica Radical (UCR).



Así llegó a ser presidente de la Nación -asumió el 10 de diciembre de 1999-, también el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, además de haber sido tres veces senador nacional, una vez diputado nacional y candidato a vicepresidente de la Nación en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973. Su primera aparición política fue en marzo de 1973, cuando llegó a ser senador por la Capital Federal, en las elecciones que ganó Héctor J. Cámpora.



Esta victoria en territorio porteño llevó a que Ricardo Balbín lo eligiera como candidato a vicepresidente, en las elecciones de septiembre de 1973, en las que arrasó Juan Domingo Perón, en el regreso de su exilio. De la Rúa fue senador hasta marzo de 1976, cuando la dictadura tomó el poder. En aquel momento abandonó la actividad política, y trabajó como abogado de la empresa Bunge & Born.



En 1983, compitió por la candidatura presidencial de la UCR contra Raúl Alfonsín, pero fue claramente derrotado por quien luego sería electo presidente de la Nación. Así, otra vez fue senador por la Capital.



En el Congreso continuaron sus diferencias con el “alfonsinismo”, a punto tal que votó en contra de la ley de divorcio que impulsó Alfonsín.



Tras la reforma política que permitió la elección directa de las autoridades del distrito, De la Rúa se convirtió en 1996 en el primer jefe de gobierno porteño.

De La Rúa, a pocos días de asumir la presidencia de la Nación.