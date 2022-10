La ausencia del diputado Javier Milei le costó a la oposición perder una votación de un artículo del Presupuesto que había generado polémica: la creación de una tasa en los pasajes aéreos. El incidente implicó que enseguida se la llamara como la “tasa Milei”.

El primero en quejarse durante la maratónica sesión de la Cámara baja en que se aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo, fue el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, quien cuando se realizaba el análisis en particular de la norma pidió la palabra para hacer un extraño requerimiento a la titular de la Cámara, Cecilia Moreau.

“Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver. Y es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”, se quejó López.

Entre sonrisas sarcásticas de la bancada oficialista, Moreau se negó al pedido. “Llámelo y pregúntele. No tengo el teléfono de Milei”, dijo la presidenta de la Cámara, sin ganas de meterse en una pelea interna entre los partidos opositores.

Otros legisladores de Juntos por el Cambio (que tienen inquina con el diputado libertario porque entienden que con su discurso de extrema violencia les está robando votantes) la emprendieron en las redes sociales contra el economista, contra su compañera de bancada Victoria Villarruel y contra Carolina Píparo, de Avanza Libertad (el bloque que conduce José Luis Espert), quienes tampoco estaban en sus asientos en el momento en que se discutió el artículo.

Villarruel y Milei, los polémicos diputados de La Libertad Avanza.

“No todo son discursos, también hay que votar”, expresó Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. Su compañera Paula Oliveto acusó: “Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables”.

La radical Karina Banfi puso su granito de arena en el escándalo: “Gritan mucho pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo. Si hubiesen estado rechazábamos la creación de la tasa de impuesto aeroportuaria. Dicen qué hay que bajar impuestos pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”, expresó.

Por su parte, Milei no hizo referencia al faltazo, aunque realizó una consideración general sobre los representantes de la oposición que con su voto afirmativo contribuyeron a que el proyecto de Presupuesto fuera aprobado en general. "Muchas gracias Juntos por el Kargo por permitir que los KKs nos volvieran a empomar", posteó.

En qué consiste la “tasa Milei” que aprobó la Cámara de Diputados

El artículo de la polémica, que lleva el número 121 y fue incorporado en la norma por la legisladora Paula Penacca durante las deliberaciones en la comisión de Presupuesto, establece la creación de una “Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

Esta tasa (que no es un impuesto ni un tributo, como dijeron equivocadamente algunos de los diputados, porque tiene una contraprestación) no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo aproximado de 250 pesos.

Su puesta en marcha dependerá de la aprobación del Presupuesto por parte de la Cámara de Senadores, adonde ingresará el proyecto para su tratamiento, algo que se espera que ocurra antes del 30 de noviembre próximo, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias.