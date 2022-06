La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena pública este lunes, en el marco del Día de la Bandera, con un duro discurso en el que se refirió a la situación económica argentina, el trabajo de los funcionarios, el peso de la gestión macrista y la unión del Frente de Todos, entre otros temas.

Pedido a los funcionarios

"Hay festival de importaciones hace tiempo y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente: Banco Central, Ministerio de la Producción, AFIP y Aduanas", destacó la ex presidenta.

En ese sentido, resaltó que "en la Argentina, 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas".

"Estas cosas son usar las lapiceras. No hay que agarrarse de los pelos. No hay que agacharles la cabeza", puntualizó la Vicepresidenta.

Sobre este tema, la ex mandataria puntualizó que "esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, no hay que agacharles la cabeza, tampoco pelearse, hay que discutirle, sugerirles orientaciones".

Problemas económicos y reclamos a la gestión de Banco Central

Al referirse a la situación económica, Cristina Fernández de Kirchner remarcó que "en el ranking de países evasores Argentina ocupa el tercer puesto".

"En nuestro país la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería representar el 45%. Los primeros son Guyana y Chad. Segundo está Malta. Y el tercero es Argentina junto a Comoras, a Zambia, a Paquistán y no me acuerdo a qué otro país más. Junto a este podio de países evasores tenemos otro podio: en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros", enfatizó.

.

Al respecto, apuntó: "No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones se forma en activos en el exterior".

"Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación", sostuvo.

Críticas al macrismo

Al hacer mención al contexto económico actual, responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda tomada durante su gestión, principalmente por el endeudamiento en dólares.

"Fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos trajeron hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas", resaltó.

Cristina Fernández de Kirchner consideró que "todo proceso de evasión, primero tuvo un proceso de endeudamiento. Para que yo pueda sacar dólares de la Argentina, primero tengo que ingresarlos".

"Este proceso ultrainflacionario es el producto del endeudamiento criminal del macrismo. Cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires. Lo tienen que entender todos los argentinos", destacó.

.

La unidad del Frente de Todos

"Que nadie se preocupe: la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión", hizo hincapié la Vicepresidenta, aunque realizó un reclamo firme a la coalición.

Sobre esta línea, la ex presidenta afirmó: "No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa".

Cuestionamientos al empresariado

"¿Nadie se hace cargo que entre el 2016 y el 2019 se aplicaron todas y cada una de las políticas que quería el sector privado? Nos decían que si se eliminaban las retenciones iban a producir más y todo iba a estar más barato", subrayó la Vicepresidenta.

En torno a esto, dijo que "no sirvió para nada porque no sólo desfinanciaron al Estado sino que las cosas nos bajaron. En 2016 y 2017 Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo".