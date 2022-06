La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participa de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera.

Allí, advirtió que en la actualidad "advertimos un ataque formidable al Estado" y fustigó a quienes dicen "todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada".



En ese marco, la expresidenta sostuvo que "el mercado" provocó las crisis en lo que va del primer cuarto del siglo XXI y que "el Estado" salió en auxilio de la sociedad.

A su vez, la Vicepresidenta se refirió a las causas que pueden llevar a la inflación y fue crítica de los "liberales" y quienes plantean que la causa de la misma es el déficit fiscal.

"El déficit no es necesariamente causante de la inflación, pero Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir dólares y varios portaaviones", replicó la expresidenta de la Nación.



En tanto, remarcó que el Estado "es imprescindible". "Qué hubiera sido sin Estado en 2008 y sin Estado durante la pandemia, sin vacunas? ¿El Estado es necesario, es innecesario? No, no, el Estado es imprescindible", resaltó.

Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", el acto se desarrolla desde las 16 en el predio del Parque La Estación, hasta donde llegaron 1.800 delegados de la CTA de todo el país, informó la organización en un comunicado.



Además de la vicepresidenta, del encuentro participan el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros.