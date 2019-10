Mauricio Macri

El presidente, que encabezará este lunes en la ciudad entrerriana de Paraná una nueva edición de la marcha del "Sí, se puede", luego de haber participado del primer debate presidencial en Santa Fe, previo a las elecciones del 27 de octubre, optó por anunciar nuevas medidas a través de su Twitter.

"Llevar internet a todos los argentinos. Vamos a extender la red de fibra óptica, multiplicar las capacitaciones en habilidades digitales y lanzar becas en las carreras de futuro. Más y mejor Internet significa más oportunidades para todos", publicó en su cuenta de la red social del pajarito.

Y enumeró tres puntos principales para implementar las medidas: "Expandir la red de fibra óptica a 500 localidades más, más herramientas para acceder a Internet y 100 mil becas para el primer empleo digital".

José Luis Espert

El postulante del Frente Despertar, que en el debate presidencial hizo hincapié en que la salida económica del país "es el libre comercio" con "impuestos razonables y costos laborales más reducidos" y propuso "arancelar la universidad" y "limitar el derecho de huelga" de los docentes, ya está pensando en la segunda contienda.

A través una publicación de Twitter, Espert dejó en claro que su cabeza y la de su compañero de fórmula, Luis Rosales, están en la cita del próximo domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

"En camino al 2do debate presidencial (20-10). Con Luis Rosales", posteó el candidato con una imagen en la que se puede ver a ambos en un auto en la ruta.

Juan José Gómez Centurión

Luego del debate, el candidato del Frente NOS, dejó un mensaje contundente en sus redes sociales. "Yo demostré muchas veces que no tengo miedo. La batalla contra el fracaso debe vencer primero que nada al miedo, hoy es sólo el comienzo. A la política le hace falta Patria", indicó Gómez Centurión.



Vetar cualquier ley de aborto, un "nuevo modelo de defensa" en fronteras; "achicar el gasto público y fiscal"; un plan de empleo joven; indemnizar a "víctimas de la subversión"; un nuevo calendario escolar y escuelas de oficio, fueron las propuestas más destacadas del Veterano de Guerra de Malvinas.

Roberto Lavagna

El representante de Consenso Federal aseguró que no estuvo "cómodo" durante la discusión en Santa Fe porque sintió "que estaba metido en un juego que no conducía a un cambio en la Argentina".

En diálogo con Crónica HD, el ex ministro de Economía aclaró que estos encuentros "siempre dejan cosas positivas y agrega transparencia" pero que a su vez no está conforme con el formato.

"Éramos seis y teníamos poco tiempo. Seguramente se pueden encontrar formas de debate que permitan un análisis un poco más en profundidad de las cosas", destacó Lavagna y explicó que "cuesta aceptar esta pelea permanente entre los dos extremos de la grieta sin asumir ninguno de los problemas que existen ni aceptar que hay que cambiar el rumbo".

A su vez, dejó una reflexión vía Twitter en horas de la mañana de este lunes y comentó: "La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional. No sé trata de quién habla más rápido ni grita más fuerte. Detrás de esos gritos está el fracaso de dos modelos".

Alberto Fernández

El candidato presidencial del Frente de Todos agradeció a "toda la gente que siguió el debate en sus casas" y destacó al "intercambio de ideas" como un valor que debe ser "cultivado" en democracia.



Así lo expresó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, donde también, previamente, felicitó al intendente de la ciudad de Resistencia y candidato a gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por su triunfo en las elecciones provinciales celebradas en ese distrito.



"En democracia, el intercambio de ideas es un valor que debemos cultivar. Gracias a toda la gente que siguió el debate en sus casas. Los argentinos nos caímos y nos levantamos muchas veces. Vamos a levantarnos una vez más. Cuenten conmigo", tuiteó en la mañana de este lunes Fernández.

Nicolás Del Caño

Minutos después de culminar el intercambio de idea, el líder de la Izquierda Unida publicó un video en las redes agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

"¡Muchísimas gracias a todas y todos los que me enviaron su apoyo! Nos vemos el próximo domingo en la Facultad de Derecho", posteó.

¡Muchísimas gracias a todas y todos los que me enviaron su apoyo! Nos vemos el próximo domingo en la Facultad de Derecho ✊ pic.twitter.com/tBwVWVAiu4 — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 14, 2019

Luego, publicó una imagen con su compañera de fórmula, Romina Del Plá, y pidió "seguir fortaleciendo la unidad de la izquierda en todo el país".

Entrando en la mañana de este lunes, Del Caño volvió a hacer referencia a la crisis en Ecuador y sentenció: "Para todos los Lamebotas del FMI: En Ecuador no evitaron las calles y el gobierno retrocedió con el paquetazo de ajuste. Un triunfo de todos los pueblos de América Latina.