El Banco Central dispuso que las entidades financieras y/o emisoras de tarjetas de crédito dejen de financiar las compras de pasajes al exterior, paquetes turísticos y cualquier otro gasto relacionado con los viajes al extranjero. La medida tendrá vigencia desde este viernes 26 de noviembre.

La decisión fue informada a través de la comunicación A-7407. Allí se establece que "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

En los hechos, esto implica que todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

.

La resolución está vinculada a la necesidad de intensificar el cepo cambiario para reforzar las reservas del Banco Central y evitar la salida de divisas. Las autoridades económicas dijeron en reiteradas oportunidades que priorizarán la adquisición de dólares para el sector productivo. Se cree que el requisito de abonar pasajes y paquetes turísticos en un solo pago desalentará la demanda y ayudará a cumplir con esa finalidad.

La decisión se tomó en vísperas de un nuevo "Black Friday", jornada de descuentos y rebajas para las compras en Internet. Muchos viajeros frecuentes aguardan estas promociones para definir sus futuros paseos.

A diferencia de esta exigencia para los viajes fronteras afuera, los pasajes de cabotaje seguirán incluidos en el programa Ahora 12, por lo que los tickets a destinos dentro del país seguirán teniendo financiación auspiciada por el Gobierno.