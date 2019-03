Por Fedra Abagianos

@trinityflux

Este año se estima que 1.230.284 jóvenes votarán por primera vez en una elección nacional. En base a este dato el Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, presentó hoy "Primer Votante", un sitio web y una iniciativa con información básica para quienes votan este año por primera vez. Esta plataforma digital y federal ya está en línea en la web y en las redes sociales.

¿Cómo votar? ¿Qué se elige? son algunas de las respuestas que quienes van a votar por primera vez puede encontrar de forma muy breve y simple en http://www.primervotante.com/ Además, contiene un canal de consulta donde los jóvenes podrán plantear preguntas que luego serán respondidas desde el mismo espacio.

Con el objetivo de ampliar la base electoral de la democracia, se sancionó en octubre de 2012, la ley 26.774 que le permite votar a los jóvenes mayores de 16 años. "Venimos viendo que desde 2012 sólo la mitad vota y la mitad no está empadronada", le aseguró a Crónica Rocío Giaccone, diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador y quien está al comando de esta iniciativa.

Giaccone aseguró que la mitad de los jóvenes no votó por la falta de información y por la falta de motivación. "Muchas veces el joven no toma conciencia de que ese voto puede incidir en quien ve que le puede dar la oportunidad que está buscando" y agregó: "Cuando falta participación básicamente es porque o no tenés información porque no la estás preguntando o porque no te queda claro, por eso pensamos en la web lo más simple y limpia posible", explicó.

Según datos de Voto Joven en Elecciones Nacionales, desde 2013 a 2017 fue en aumento el padrón electoral de jóvenes, que casi se duplicó, pasando de 627.364 electores en las primarias de 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017. Santiago del Estero es la provincia con mayor participación de los jóvenes en los comicios con el 73.3% en la última elección y Tierra del Fuego es la que menos participación tiene con 31.34%. En las elecciones de este año los jóvenes de Tucumán de 16 y 17 años podrán votar por primera vez.

"Como todavía no logramos en los jóvenes un caudal fuerte de participación, muchas de las problemáticas que tienen están lejos de las propuestas de los políticos", aseveró Giaccone. En este sentido la diputada provincial aseguró que "cuando el joven comience con la pregunta de qué son las PASO, qué es la elección general, y alguna otra duda, seguramente va a terminar planteándonos la problemática y los intereses, que es lo más importante que vamos a hacer al respecto del primer votante".

Desde el espacio político aseguraron que con esta iniciativa aspiran a que ese conjunto de jóvenes que va a formar parte de la votación tenga de "manera amigable" todas las herramientas para "ejercer su derecho y su poder de decisión" desde un lugar "informativo, amigable y breve".

Si bien el sitio web aporta información sobre las elecciones, se mantiene al margen de los candidatos y los partidos políticos "para no influir en la decisión", de hecho el sitio no está firmado por ningún espacio. Con esta página web buscan que el votante joven "se sienta acompañado" en un año electoral que ya arrancó y que se pronostica caliente. Sobre esto Giaccone concluyó que "es lo mejor que les podemos aportar en esta competencia de tironeos".