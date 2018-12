Mauricio Macri calificó como un "gol bárbaro" el que convirtió el delantero de Boca Darío Benedetto pero sostuvo que no alcanzó para ganar y por eso "estamos todos (los hinchas Xeneizes) golpeados", en referencia a la victoria de River por 3 a 1 en la final de la Copa Libertadores disputada el domingo en Madrid.



Al hablar este lunes con alumnos de escuelas públicas en el Paseo de la República, aledaño a la Residencia de Olivos, con motivo de cumplirse 35 años del retorno democrático, Macri le preguntó a los estudiantes qué profesión querían tener y uno de ellos respondió "delantero", lo que generó el comentario del mandatario.



"Benedetto hizo un gol bárbaro ayer pero no nos alcanzó, estamos golpeados todos", sostuvo el jefe de Estado, fanático y ex presidente del club de la Ribera.