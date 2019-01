El presidente Mauricio Macri sostuvo este miércoles que las obras de infraestructura que lleva adelante el Gobierno nacional se están haciendo "con transparencia" y con una reducción de costos del 40 por ciento y afirmó que "con menos recursos hacemos mucho más que lo que se hacía antes de 2015".



"Los argentinos necesitamos saber con certeza que se cuida nuestro dinero", afirmó esta jornada durante esta tarde luego de recorrer las obras de la ruta nacional N° 5 junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la ciudad de Suipacha.



Macri señaló que "todos sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes y el esfuerzo que estamos haciendo", porque "hemos pasado un año muy duro en 2018 y queremos saber" adónde va el dinero de los impuestos.



"Por eso ahora las obras salen 40 por ciento menos. ¿Cómo puede ser que hoy, con menos recursos, hacemos mucho más que lo que se hacia antes de 2015", agregó en su mensaje durante un acto en el que también estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.



El Presidente agregó que "hoy cualquiera que quiera saber cómo va la ruta 5 pueda entrar en Internet al sitio de Gobierno" y obtener información sobre la marcha de los trabajos y sobre la forma en que se está invirtiendo.



Subrayó que "esto es lo que necesitamos: empoderar a los ciudadanos, que nunca tuvieron tanto poder como hoy", y afirmó que "es parte de ese cambio cultural que decidimos hace tres años y que vino para quedarse".

"Estamos dándonos cuenta que sí podemos ser la generación que cambió la historia para siempre", sostuvo el Jefe de Estado quien advirtió que "la magia no existe".



"Lo que hay que poner acá es trabajo en equipo, coordinación y sensatez y siguiendo por este camino, que es el único, el camino de la dignidad y el trabajo, no hay otro camino, los argentinos tenemos un gran futuro por delante", aseveró.



"Necesitamos que cada ciudadano se sienta protagonista para exigir la verdad, aunque duela, y exigir que no le mientan. Protagonista como cada uno de ustedes que trabaja todos los días, que paga sus impuestos y que no pide nada regalado", remarcó el Presidente.



El acto también contó con la participación del intendente de Suipacha, Alejandro Federico, autoridades de Vialidad Nacional, obreros de la construcción y vecinos de Suipacha y de otros municipios cercanos.



A su turno, la gobernadora Vidal destacó que "gracias a esta mejora en la ruta 5 la gente tendrá media hora menos de viaje y más seguridad".



"Son 1.800 obras que empezamos y terminamos en tres años, que incluyen cloacas, rutas y aeropuertos. Y más de mil en ejecución. Es una realidad concreta y al final del camino esto nos dice: nosotros podemos. Se puede", agregó la mandataria bonaerense.



"Gracias al Presidente, al ministro Dietrich, a la gente de Vialidad Nacional. Gracias a los vecinos de Suipacha, Bragado, Chivilcoy, Mercedes y Gorostiaga. Saben que no darse por vencidos vale la pena", sostuvo Vidal.



"Estuve aquí hace poco tiempo cuando recién arrancaba la obra, pero viene avanzando muy bien", agregó y puso de relieve que "es una muestra más de que podemos derribar imposibles" después de tantos años de promesas incumplidas.



Las obras que se realizan en el tramo Mercedes-Suipacha de la nueva autopista Ruta Nacional 5, que se extenderá hasta Bragado, beneficiarán diariamente a unos 10 mil usuarios.



Los trabajos, que se realizan bajo la modalidad Participación Público Privada (PPP) y que están a cargo de una empresa china, comprenden 20 kilómetros por los que transitan unos 1.700 camiones por día, afectados a la actividad de agricultores, ganaderos, productores lácteos, de aceite y biodiesel, entre otros.



Una vez finalizados, un auto a 120 kilómetros por hora de velocidad tardaría de Bragado a Luján (el otro punto de la autopista) 1 hora y 18 minutos, con un ahorro de tiempo de 35 minutos, a la vez que un camión demoraría alrededor de 1 hora y 56 minutos, unos 34 minutos menos.



Además, mejorará la calidad de vida de los vecinos de los partidos bonaerenses de Mercedes, Suipacha, Gorostiaga, Chivilcoy, Alberti y Bragado, ya que permitirá generar empleo de calidad y agilizar las condiciones de intercambio agrícola-ganadero en la zona.



La RN 5 comienza en el bypass Luján, a partir de un desprendimiento del Acceso Oeste que fue inaugurado en marzo del año pasado, y se extiende hasta Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con una traza total de 540 kilómetros.



Tiene un promedio de tránsito de alrededor de 18.000 autos por día en su inicio en el Acceso Oeste y decrece progresivamente a 8.700 luego de Mercedes y a 2.700 vehículos en el ingreso a territorio pampeano.



Las obras se enmarcan en el nuevo sistema de Red de Autopistas y Rutas Seguras impulsado por el Gobierno con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y bajar los costos del transporte de carga.