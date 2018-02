El presidente Mauricio Macri pidió este miércoles en Córdoba que los gremios docentes “sean parte y lideren la renovación educativa”, en tanto que exhortó a todos los sectores a construir “con la verdad, sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos”.



Así lo afirmó al participar este mediodía de la presentación del nuevo Fiat Cronos, de fabricación nacional, el nuevo modelo de la empresa automotriz, en el Complejo Industrial de la ciudad Córdoba, acompañado por el gobernador Juan Schiaretti y el titular de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi.



En su discurso, Macri afirmó que los argentinos "tenemos que encarar una revolución en la calidad, incluyendo la innovación en la educación pública argentina", y abogó para que los gremios docentes "sean parte y lideren esa renovación y esa superación permanente para que los chicos tengan acceso a los trabajos del futuro".



Las declaraciones del presidente se dan un día después de la convocatoria del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, a los gremios docentes en el marco de la Mesa de Convenio Marco que tuvo lugar en el Palacio Sarmiento, a la que no concurrió la Ctera, que reclamó la reapertura de la paritaria nacional y estimó que “si no hay respuestas” podría convocar a una medida de fuerza.



En su mensaje, Macri llamó también a que "cada argentino se pueda sentir protagonista de una Argentina que avanza sobre bases sólidas" y exhortó a construir "con la verdad, sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos".



En otro orden, convocó a la industria a adaptarse a la innovación tecnológica porque “los miedos nos van a llevar siempre en el camino equivocado”, y se mostró contento porque el país “no sólo puede exportar materias primas, sino productos de alto valor agregado”.



"Hay mucho por hacer afuera de la fábrica, hay mucha tarea por delante. No solo acompañar a las pymes que se transformen en medianas y grandes empresas con créditos para comprar equipamientos”, dijo e indicó que la gran noticia del año pasado fue el “récord de la historia argentina: se importaron 15 mil millones de dólares en equipos y eso es futuro y trabajo”.



En ese marco, el mandatario planteó la necesidad de seguir adelante con el “plan de infraestructura más importante de nuestra historia con autopistas, rutas, energía, puertos y aeropuertos” porque los argentinos “tenemos que estar conectados entre nosotros”.



"Tenemos que creer en nosotros mismos. Todos los atajos que tomamos en el pasado nos hicieron mal y después de un tiempo nos dimos cuenta que habíamos vuelto a la salida”, añadió.



Por último, remarcó que Argentina “va a crecer por segundo año consecutivo” y aseveró que esa base “hay que seguirla construyendo y reforzando, porque tenemos que crecer 20 años seguidos para tener el país que soñamos”.



Previamente, el gobernador Schiaretti, dijo que la presentación del Fiat Cronos “se concreta en el marco de una inversión que significa más producción y más puestos de trabajo para la provincia”.



"Lo que determina la radicación de las terminales de la industria automotriz en el país es la actitud del sindicato de mecánicos que defiende los derechos de sus trabajadores, pero siempre tiene la mentalidad moderna para apuntalar para que vengan emprendimientos a la provincia”, remarcó.



Por su parte, Stefan Ketter -responsable para América Latina de Fiat Chrysler Automóviles (FCA)- manifestó su “admiración y respeto” hacia el presidente Macri, por su “alta calidad de gestión en el país”.



Asimismo destacó que Argentina “ha cambiado cualitativamente su posición en el escenario económico mundial”, y es un “interlocutor importante y de peso en las cuestiones internacionales”.



A su turno, el titular de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, destacó que la sanción y reglamentación de la ley de desarrollo del autopartismo -impulsada en el marco del consenso de fuerzas políticas, sindicatos y demás sectores- representa “un aliciente para explorar y hacer realidad un mayor nivel de integración local de partes y piezas”.



En otro orden, Ratazzi señaló que el polo productivo de Córdoba “tiene que ser la plataforma exportadora de excelencia”, y agregó que desde Fiat “se está haciendo todo lo posible para que así sea”.



Previo al acto, Macri -acompañado por Schiaretti y los ministros de Producción, Francisco Cabrera; y de Transporte, Guillermo Dietrich- recorrió las instalaciones de la planta ubicada en Ferreyra, en el Gran Córdoba.



Luego del acto, el Presidente y el gobernador cordobés recorrieron la obra de ampliación de la avenida Circunvalación y posteriormente viajaron a Villa María para visitar la central térmica que la firma MSU Energy tiene en esa ciudad distante unos 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.