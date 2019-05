El presidente de la Nación, Mauricio Macri, ratificó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional son "el único camino que nos lleva a ponernos de pie y alcanzar ese futuro que todos queremos" y señaló que hubiera sido más fácil "si hubiéramos recibido una Argentina con cimientos sólidos", en una columna que escribió para el diario La Capital de Rosario.



En la nota publicada en el matutino, Macri también reitera que enviará un proyecto de ley al Congreso para bajar los impuestos a la industria de la construcción durante dos años y que les otorgará beneficios a los deudores de créditos hipotecarios.



Macri señala que "habría sido más fácil si hubiéramos recibido una Argentina con cimientos sólidos, lista para la siguiente etapa. Pero lo cierto es que esos cimientos faltaban. Y los argentinos tuvimos que hacernos cargo, tuvimos que comprometernos por una vez a hacerlo en serio, de corazón".

"Todo cambio de raíz, no se hace sin sobresaltos ni retrocesos. Se hace con convicción, con trabajo, reconociendo las dificultades y superándolas juntos. Y, por sobre todas las cosas, con la certeza de que, aunque lleve tiempo y aunque cueste, es el único camino que nos va a llevar a ponernos de pie y a alcanzar ese futuro que sé que todos queremos", agregó.



En la columna publicada en el diario rosarino, Macri destacó que el proyecto que enviarán para promover la construcción es una solución a las "demandas de uno de los tantos sectores con los que nos sentamos en una mesa a dialogar y trabajar juntos, creamos herramientas y beneficios para potenciarlo".



En ese sentido, el jefe de Estado dijo que esa iniciativa es para "allanarle el camino a todo el que quiera construir. Entre otras cosas, esta ley va a reducir sus impuestos, a las Ganancias, al cheque, al IVA, por dos años, y es una invitación a las provincias a que también reduzcan los impuestos que generan distorsiones".



Dijo que con este proyecto está hablando de "los albañiles, los carpinteros, los pintores, los plomeros, los electricistas, los gasistas, los arquitectos, los ingenieros. Esos argentinos que todos los días salen a trabajar con ganas, con el entusiasmo y con el orgullo de saber que están poniendo su esfuerzo al servicio de algo mucho más grande. Aquellos que son parte de uno de los sectores que más oportunidades y trabajo genera en todo el país: la construcción".



En esa misma línea de pensamiento, Macri dijo: "Por un lado, vamos a darle un impulso directo a la construcción, y, por otro, apoyar a las familias que sacaron o van a sacar un crédito hipotecario. Hoy, en promedio, una familia que alquila paga menos Impuesto a las Ganancias que aquellas que están pagando la cuota de un crédito".



"Con este proyecto queremos igualar esta situación y que todos los que pagan la cuota de un crédito mes a mes, puedan deducir una mayor parte de los intereses hipotecarios de ganancias. Así, estamos fomentando la oferta y la demanda en un círculo virtuoso de desarrollo y crecimiento porque cada persona o empresa que invierte, por ejemplo, en un desarrollo inmobiliario está apostando a la Argentina", indicó.



Además, añadió que "es una manera de multiplicar las oportunidades de trabajo genuino para los argentinos y de facilitar que cada vez más familias tengan la oportunidad de abrir la puerta de una casa que sea suya para siempre".



"Así crece un país. Con diálogo, escuchándonos, aportando cada uno su parte. Nunca más puede ser el Estado una traba, un obstáculo contra quien viene a traer más trabajo, más desarrollo y más crecimiento. Cambiamos, y elegimos buscar consensos, remover trabas, simplificar lo que se puede simplificar y concentrarnos en todo lo que podemos mejorar, que es mucho. Nunca pasó que los argentinos decidiéramos cambiar lo que está mal de raíz como lo estamos haciendo ahora", destacó en la columna de opinión.



Subrayó que "nunca pasó que decidiéramos mirar la verdad de frente y nos hiciéramos cargo de solucionarla, sin parches ni recetas de corto plazo. Nunca pasó. Hasta hace 3 años y medio".



En su nota en el matutino señala que "tuvimos que abocarnos a hacer lo básico. Mucho de eso, como sucede en una obra en construcción, no se ve, pero es la estructura que sostiene todo lo demás. Y no es lo que vinimos a hacer. Es lo que tuvimos que hacer al encontrarnos con un edificio abandonado, con paredes sin terminar, sin instalación de cloacas, con caños oxidados, proveedores truchos, materiales con sobreprecios".