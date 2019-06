El presidente Mauricio Macri encabezó junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el acto de inauguración de un tramo de autopista de la ruta nacional 7, en jurisdicción de San Andrés de Giles.

La actividad dio inicio alrededor de las 9.30, en la que además de Vidal también se hizo presente el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el intendente Carlos Puglelli. El nuevo camino que bordea la localidad bonarense de San Andrés de Giles, busca evitar que el tránsito pasante y de cargas tenga que atravesar la ciudad.

En vivo: inauguración del tramo de la RN 7- Variante Giles https://t.co/8lGxpi3sSX — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 24 de junio de 2019