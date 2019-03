El periodista Luis Majul entrvistó al presidente Mauricio Macri (gentileza La Cornisa).

El presidente Mauricio Macri disparó contra Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Lavagna. También opinó del fenómeno Marcelo Tinelli y reconoció las dificultades económicas del país. "Me hago cargo del agobiante clima social", reconoció. Además, volvió a decir que "estamos mejor que en 2015" y, entre otras frases, aseguró que lo que hizo su padre, Franco, "era un delito".



En el debut del ciclo televisivo "La cornisa" 2019, que conduce Luis Majul por América TV, Macri admitió percibir el enojo de los argentinos aunque aseguró estar "muy tranquilo" con la gestión que viene realizando Cambiemos. "No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", afirmó, y agregó: "No tengo miedo de ir preso".



"Hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes y sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir de marzo del año pasado y lo que ocasionaron los cuadernos. Claro que veo la realidad", insistió el líder de Cambiemos. En este punto, hizo hincapié en la inflación que se registra en el país, y la relacionó con los "presupuestos llenos de gastos que favorecen a las pequeñas minorías corporativas".



"Fuimos demasiado optimistas, mientras convencíamos a la dirigencia argentina de que no se puede gastar más de lo que se tiene", expresó.



A días de conocerse las nuevas cifras oficiales de la pobreza, para el titular del Poder Ejecutivo al finalizar su mandato "tendrá la misma pobreza" que tuvo al inicio de la gestión. "Combatimos la pobreza estructural", señaló, al tiempo que ratificó que el país está "mejor que en 2015 como sociedad".



Con la carrera electoral en marcha, Macri opinó sobre tres de los nombres que suenan en danza. Sobre Cristina remarcó: "No está bien. Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace", en relación reciente video sobre la enfermedad de Florencia, su hija. "No cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo", disparó, y añadió: "Pienso que Cristina va a ser candidata, pero no es mi trabajo".



En cuanto a Tinelli recordó que "estuvo interesado en participar (en política) en Cambiemos", ya que "habló con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta".



Por otro lado, fue consultado por las posibilidades electorales de Lavagna. La respuesta fue un pedido de "humildad, porque estuvo en todos los gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica".



El delito de Franco



"Es un delito lo que hizo mi padre. Él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", sostuvo, con tinte polémico, sobre la relación que existía entre Franco Macri y el Estado cuando gobernaron Néstor Kirchner y Cristina.



Crecimiento



Por otra parte, manifestó que "cuando confirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar; cuando reconfirmemos que no queremos vivir de prestado y que la corrupción se va a seguir combatiendo, la Argentina va a crecer muchos años seguidos".



