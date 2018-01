El presidente Mauricio Macri dijo que nuestro país va "bien encaminado" para ser un "interlocutor mundial", señaló que "aprendimos mucho" de nuestras experiencias pasadas y sostuvo que su principal compromiso es "reducir la pobreza", al disertar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "La economía está cobrando auge, la inflación alcanzó el menor nivel en una década, los salarios se han recuperado, y la pobreza y el desempleo se han reducido", remarcó.



Por otro lado, Macri aseguró que Argentina quiere "transmitir la voz" no sólo del país sino "de toda la región sudamericana”, y puntualizó que la agenda del futuro debe enfocarse en "el empleo, inversiones en educación y fomentar la inversión privada".



Además, el mandatario agregó que el gobierno argentino ha "reducido la corrupción que crea una gran ineficacia y destruye el empleo, creando un nuevo entorno y marcos normativos que generan nuevas oportunidades".

