Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

El presidente Mauricio Macri aterrizó anoche en Lima, Perú, donde se llevará a cabo la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá como eje los distintos escándalos de corrupción que sacudieron a la región en los últimos tiempos, y donde el plato fuerte será la situación política en Venezuela. Acompañado por su esposa, Juliana Awada, el mandatario llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Tras un breve paso por el hotel en el que estará alojado, Macri se trasladó al Gran Teatro Nacional Limeño, donde se llevó a cabo el acto inaugural de la cumbre. Luego, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ofreció una cena en el Palacio de Gobierno, en honor de los más de 30 jefes de Estado y de gobierno de la región que participarán de la cumbre.

La intención de Macri en esta cumbre será confirmar, quizá con más énfasis que en ocasiones anteriores, lo que fue su postura sobre el país caribeño desde que llegó al poder: que el gobierno de Nicolás Maduro incurre en prácticas antidemocráticas, y que Argentina considera que no son válidas las próximas elecciones que se harán allí el mes próximo. La reunión tiene dos ausentes notorios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó a último momento que se bajaba: la crisis con Siria, y su advertencia sobre lanzar misiles en Medio Oriente, lo tienen ocupado en Washington. Maduro tampoco será de la partida; Perú le retiró la invitación, apuntando a que no hay garantías para las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, que Lima también rechaza.



En lo formal, el encuentro se denomina "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción", en una América latina sacudida por casos como el Lava Jato en Brasil, que le costó el gobierno a Dilma Rousseff, y en el propio país anfitrión, Perú, donde el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció recientemente en medio de los coletazos por el caso Odebrecht.

Actividad prevista

Macri tendrá su participación en la cumbre cuando pronuncie su discurso en el centro de convenciones de Lima. El eje serán seguramente las críticas al gobierno venezolano. La estancia limeña también será utilizada por el Presidente para mantener reuniones bilaterales con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y con su par colombiano, Juan Manuel Santos.

Con el norteamericano, Macri repasará la agenda comercial entre los dos países, donde Argentina busca ser excluida de manera definitiva de las restricciones que Trump impuso al acero.

También se verá el presidente argentino con el senador estadounidense Marco Rubio, uno de los encargados para América latina en el Congreso norteamericano, y con el vice panameño.

La cumbre estará marcada por la trágica noticia del asesinato de los periodistas ecuatorianos a manos de una facción de la guerrilla colombiana de las FARC. Por este motivo también se bajó del encuentro el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno. Otro que pegará el faltazo es el cubano Raúl Castro.

En las calles, en tanto, grupos pro y anti Venezuela se dan cita para expresarse con respecto al gobierno de Caracas.

Además de su esposa, acompañan a Macri el canciller Jorge Faurie; el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.