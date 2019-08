Por Roberto Di Sandro

El Decano - 71 años en la Casa Rosada

Desorientación

La rotunda derrota del domingo anterior dejó grogui al gobierno. Existe una desorientación total en sus filas y en el propio presidente Mauricio Macri se notan las huellas de la verdadera “paliza” electoral que recibió de manos del Frente de Todos.

Pegó un grito impresionante el domingo a la noche cuando conoció los resultados y remató su infinita bronca con un “quiero saber quién me mintió”. Desde un costado del salón donde estaba prácticamente todo el PRO o Cambiemos, dos figuras fueron alertadas por los flechazos del mandatario. Uno a quien él llamó -ya no lo llama más- sus “ojos”, y otro, un ecuatoriano que lo embaucó con palabras y sinfonías que en el 2015 le salieron bien porque lo subieron a la primera magistratura del país, pero después no acertó una más. Su nombre: Jaime Durán Barba. Ahora se fue para Lima y dicen que no vuelve más. Eso dicen, claro.

En resumen, ahora se produce un hecho increíble. En televisión se lo repite constantemente: palabras y respuestas de Marcos Peña en un reportaje criticando a Sergio Massa cuando este decía: “Hay que bajar los impuestos a los alimentos”, y calificaba ese deseo con una palabra directa al político: “Es un chanta”. De pronto aparece la otra imagen, de hace pocas horas, después del derrumbe del domingo. Pertenece al presidente Macri, que esbozando sonrisas no muy sinceras dijo: “Vamos a eliminar el IVA a todos los alimentos de la canasta familiar”. Alguien desde un micrófono televisivo lo miró y con cierta insinuación no muy amigable le recordó: “Qué está diciendo, señor Presidente... usted también es un chanta...”.

La ciudadanía vio este cambio insospechado. Pero, además, desde los diferentes ámbitos del país, con un pueblo que ya no sabe qué hacer para poder llevar un poco de comida a sus hogares, se pregunta insistentemente: “¿No es que usted, señor Presidente, no iba a cambiar la política económica?”. Al propio tiempo agregaba: “¿No era usted quien decía que esas medidas -porque hubo otrassurgían de un sector popular o ‘populista’ que solo se convertía en demagogo?”.

Crónica, en la penosa conferencia de prensa del día lunes, preguntó, precisamente, que si “su deseo es revertir las elecciones el 27 de octubre” lo haría “con el mismo accionar económico”, y respondió con un “sí” contundente y siguió asombrando a todo el mundo, el de adentro y el de afuera. Son más de quince puntos de diferencia, alguien le recordó.

Ahora sí, todo “cambia”. Ya comenzaron los “cambios” de ministros; se desliza ya una política de “cambio” en el ámbito económico y social; se está dejando de lado al Fondo Monetario Internacional, que prohíbe todos estos apoyos a los sectores populares, y muchas cosas más que tienden sin duda a buscar directamente votos para ver si puede, por lo menos, ir a un balotaje. Todo este menjunje de posibilidades caracterizan el momento en que se le puede llamar a la agrupación oficialista así: “Cambiemos”. Es la única vez que se modifica, porque hasta ahora sólo mostró la hilacha de golpear a los sectores más desposeídos y hasta a la clase media que lo votó en su momento. Como señaló Macri, después de la bronca y cuando pidió disculpas: “Hubo mucha bronca” y sin duda “los exigí mucho”. Ahora deambulan por la Rosada, Olivos y donde esté el Presidente, ministros y funcionarios de fuste. No saben si se quedan o se van.

El único que mostró su conducta directa y bien conocida por su verdadera lealtad a lo que es la democracia fue Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que le presentó su dimisión y no se la aceptó. Ahora hay más para describir en una semana que se agita constantemente al compás de un dólar que nadie sabe si se puede controlar, con lo cual los aumentos de precios son imparables. Lean, porque damos muchos detalles que son de exclusividad, pero verdaderamente únicos y no imaginativos.

¿FMI en rebeldía?

Las exclusividades periodísticas son muchas veces imaginativas. En medio de un verdadero atolladero de rumores, versiones y todo lo que se puede decir, lo “exclusivo” o la “primicia” también entra y nadie dice nada. Pero en este caso esta sección de Crónica, en momentos tan delicados, tiene un propósito muy especial: dar informaciones que estén cercanas al ciento por ciento de realidad.

Por ejemplo, el pasado sábado se concretó la tan esperada renuncia del ministro que durante varios días no se hizo ver: Nicolás Dujovne. Macri mandó a buscar de urgencia al titular de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, quien estaba de vacaciones en Bariloche. Este es el nuevo titular de Hacienda y el hombre que tendrá que negociar con el FMI. Anoche seguía sin confirmarse si la misión del Fondo que iba a llegar la semana próxima lo va a hacer tal como estaba pautado. Ahora, es tema de Lacunza.

Pichetto, el clarificador

Ahora bien. En las últimas horas Pichetto se reunió con Macri. La reserva es absoluta pero el agujerito informativo para enterarse Crónica lo tiene. Allí, en una larga charla, el menemista ingresado a Cambiemos dejó en claro una serie de puntos. No se sabe si acepta ser jefe de gabinete en lugar de Marcos Peña o quizás un delegado “directo” entre Macri y Alberto Fernández. Surgió la posibilidad de un contacto “permanente” para que la llegada a octubre sea calma, tranquila y sin rebotes de palabras que generen reacciones físicas en las calles. “Para eso está Pichetto”, contó una fuente segura, y de allí que se piensa en que el hombre, talentoso político que puede jugar “en cualquier equipo”, logre una calma aceptable. En Gobierno fueron bien recibidas las apreciaciones de Alberto Fernández sobre el dólar, pero también otras palabras que están mostrando un equilibrio muy efectivo. Hay más.

“Así no, Lilita”

En la acostumbrada sección de “Breves y sabrosas” es nuestro propósito acumular “todo”. Al decir todo, es porque ingresan rumores, versiones, trascendidos e inclusive lo irreal, que en este país luego se convierte en real. Va numerado o a veces con el abecedario. Con números es más claro:

1) “Así no, Lilita”. Rotundo concepto de Macri ante la polémica legisladora Carrió, tras aquellas sonadas palabras, quizá demasiado tétricas -”Nos sacarán muertos de Olivos”, o que “los cobardes no se borren” y muchas más-, que fueron aplaudidas en el CCK. Inclusive hubo alguna sonrisa del Presidente. Luego este la llamó aparte y, según un confiable hombre bien cercano al gobierno, le dijo: “Así no, Lilita...”. Le reprochó haberse salido de su cauce. Esa es una.

La número 2) Nos dicen que se tomó con pinzas, pero también con asombro bien negativo, la denuncia de Redrado que transmitió ciertas palabras del Presidente, quien en plena ira se habría soltado expresando: “No toquen el dólar, que suba lo que quiera...”. La gravedad de la denuncia en torno al mandatario cayó como un balde de agua fría y muchos, desconsiderándola, se miraron entre sí. Claro que una apreciación de esta naturaleza debe ser confirmada como corresponde. Atención: se destaca la gran relación de Redrado con Alberto Fernández, quienes ocuparon cargos en la época de Menem.

3) Un reclamo escuchado: el de Jorge Taiana, hombre de Unidad Ciudadana que recomendó al Presidente “pedir disculpas por las reacciones que ha tenido”, así como la falta de respeto al hablar de su asesor Durán Barba. Macri accedió y lo hizo. La última de este segmento: dicen que el Presidente se siente muy molesto porque vastos sectores de la población y muchos allegados ya no lo consideran presidente y todas las miradas van hacia el lado del que llaman presidente electo: Alberto Fernández. Sin duda Macri lo del domingo no podrá olvidarlo nunca.

Obsesión: buscar votos

Mientras gente de Alberto Fernández, como Emanuel Álvarez Agis y Guillermo Nielsen, se entrevistan con el titular del Banco Central, Guido Sandleris, para no dejar escapar el dólar, y este con Roberto Cardarelli, el directo enlace con el FMI, el presidente Macri reanuda su campaña electoral.

La obsesión ahora del número uno son dos: que no se escape el dólar y buscar votos de donde sea. Por eso inicia una visita el miércoles por Pergamino para inaugurar una ruta: el jueves se reúne con científicos y economistas en diferentes lugares y el viernes pisa tierra santafesina. Allí, atención, se va a reunir con políticos y dirigentes que estuvieron en la Constituyente de la década de los '90. Dicen que van a ir gran cantidad de políticos “de todos los colores”. Pero hay un encuentro con el presidente de Paraguay en Yacyretá. Confirman eso para el jueves. Insisten en que toda su presencia es “como presidente”. Otros no lo creen mucho, porque lo ven ansioso como candidato aunque él lo niegue.

En fin. Volvemos el domingo en estas páginas, pero un día antes en Crónica HD a las 21.30. Feliz Día del Niño. Abrazos.