El presidente Mauricio Macri recibió este jueves en la Casa de Gobierno a la jurista Inés Weinberg de Roca, a quien el miércoles último había confirmado como la candidata del Poder Ejecutivo para suceder a Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación. La designación formal de la así postulada, que es actualmente miembro del Superior Tribunal de Justicia porteño, tendrá que ser ratificada por votación del Senado.

De acuerdo con el decreto 222/03, el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes de Weinberg de Roca, quien deberá presentar una declaración jurada de bienes.

Los ciudadanos, así como las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales, podrán, en un plazo de 15 días a contar desde la publicación del Boletín Oficial, presentar ante el Ministerio de Justicia sus observaciones a la candidata. Finalmente, en un plazo que no deberá superar los 15 días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las observaciones, el Poder Ejecutivo dispondrá sobre la elevación, o no, de la propuesta al Senado.

La Cámara Alta, en tanto, recibirá a la candidata en una audiencia en la Comisión de Acuerdos, donde será evaluada y su pliego, si cuenta con el apoyo suficiente, elevado para su discusión en el pleno del recinto. La candidatura de la renombrada jurista, de 69 años, y que cuenta con el aval de la diputada Elisa Carrió, agrega tensión a la ya complicada relación del gobierno de Cambiemos con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, blanco frecuente de las iras de Lilita.

Tras la audiencia, el ministro de Justicia, Germán Garavano, en rueda de periodistas explicó que "el tema femenino" fue "decisivo" para postular a la jurista, porque "jerarquizaría a una mujer en un rol muy trascendente". También destacó que la postulada "tuvo una actuación internacional (en Naciones Unidas) muy relevante". También este jueves , Macri recibió a los docentes Silvana Carnicero y Germán Soto, postulados al Global Teacher Prize, que premia a los mejores maestros del mundo.

Por otro lado, se reunió con el director de Fiat Chrysler Automobile, Sergio Marchionne, para informarse de los planes de la automotriz en el país. Fuera de agenda, Macri recibió a sindicalistas que acompañaron al ministro Jorge Triaca en su reciente gira por Europa, donde se informaron del funcionamiento de los organismos de concertación económico-social.