El presidente Mauricio Macri distinguió este martes al científico Conrado Varotto con el premio "Investigador de la Nación", y advirtió que "el mundo cambia cada vez más rápido y tenemos que estar preparados para estar a la altura" de las circunstancias, porque se "espera y alienta nuestra participación".



Macri entregó el premio "Investigador de la Nación" a Varotto durante un acto en el Museo Casa Rosada. Lo hizo por su contribución a la producción de nuevos conocimientos y al desarrollo de innovaciones de impacto social.



En su discurso, el jefe del Estado reconoció en esta jornada la "enorme vocación" de Varotto, llamado el Padre del Plan Espacial argentino por su labor durante 20 años en la agencia espacial.



Macri apuntó que "invertir en investigación es fundamental para lograr el desarrollo y e integrarnos al mundo en una forma inteligente".



Varotto, doctorado en Física y con amplios y variados estudios en el exterior, fue el fundador de la empresa Invap, en Bariloche, y también, durante un prolongado período, fue director Ejecutivo y Técnico de la

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), de la que actualmente es asesor.



Durante su gestión en la Conae se pusieron en órbita cuatro satélites construidos en el Invap.



Acá su discurso completo

“Todos los investigadores son un orgullo para los argentinos”, remarcó el Jefe de Estado al entregar la medalla de oro al doctor en Física Conrado Varotto, en un acto realizado en el Museo Casa Rosada, en el cual fueron distinguidos, además, otros científicos por la labor desarrollada en el último año.

Macri agradeció “a cada científico que hace su parte para que los argentinos sigamos avanzando, podamos vivir mejor y seamos capaces de desarrollar nuestros proyectos en un país que mira al futuro con entusiasmo y creatividad”.

Subrayó que “invertir en conocimiento es fundamental” porque “la innovación es central para que podemos seguir creciendo, compitiendo y liderando en un contexto global cada vez más desafiante”.

Puntualizó que eso “es posible de la mano de la investigación porque ahí viene el desarrollo, el trabajo, y es la manera de seguir integrándonos de manera inteligente al mundo”.

Felicitó a Conrado Varotto por la medalla de oro, que representa “un reconocimiento a su legado en INVAP, CONAE y a sus más de 50 años de trayectoria al servicio del desarrollo tecnológico y espacial” de la Argentina.

Dijo que las palabras que pronunció el científico al recibir la distinción expresan “que las cosas no son imposibles, que uno tiene que proponérselas, y no se tienen que frustrar porque son procesos, no fotos, sino que son una película”.

Macri sostuvo que “estos ganadores, y todos los investigadores en general, son un orgullo para los argentinos” porque “al dedicar su vida a la investigación de calidad, aportan su talento para encontrar las oportunidades que nuestro país necesita”.

“Y eso no se debe detener, no se detiene. Porque en esta innovación del mundo necesitamos también nosotros ser innovadores para dejar atrás los problemas de siempre, pero con soluciones que funcionen”.

El Presidente subrayó que en los últimos cuatro años “nos dedicamos precisamente a aplicar el conocimiento y brindar soluciones novedosas” a sectores como el campo, la salud y la industria, entre otros.

Recordó que el Gobierno vinculó “al mundo científico con el emprendedor” y puso énfasis “a la educación para que sean cada vez más los chicos que sueñen con dedicarse a la ciencia”, con un proceso que estimula “el aprendizaje en robótica, en programación”.

“Para mí es un gran honor que la Unesco nos haya reconocido como uno de los cinco países que tienen en toda la educación obligatoria estas herramientas para que nuestros jóvenes se puedan adaptar a los trabajos del futuro”, remarcó.

“Como siempre digo, el mundo cambia cada vez más rápido y tenemos que prepararnos para estar a la altura. Los argentinos queremos seguir aportando nuestro talento a los desafíos globales”, dijo.

Añadió que “la buena noticia, que la hemos comprobado estos cuatro años, es que el mundo espera y alienta nuestra participación porque saben que nuestra capacidad de generar conocimiento disruptivo y novedoso es real”.

“Yo tuve el privilegio de confirmarlo en cada visita y conversación a lo largo de estos años como servidor público con todos ustedes”, señaló.



Otros detalles

Del acto de premiación participaron el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; y autoridades de entidades científicas y de universidades.

Varotto es un impulsor de la actividad espacial en el país y se desempeña como asesor de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Fue elegido entre los cuatro ganadores de los Premios Houssay Trayectoria, dirigido a científicos mayores de 45 años que desarrollaron la mayor parte de su carrera en el país.

Los otros premiados en ese rubro fueron Juana Chessa de Silber, Lorenzo Lamattina y Alberto Porto, mientras que los ganadores de los Premios Houssay para menores de 45 años fueron Santiago Palma, Marcelo Marti, Gabriel Vommaro y Fernando Stefani.

En tanto, Fernando Goldbaum recibió el premio Jorge Sabato por Ciencias Biológicas y Bioquímica, a la vez que el Premio Fidel A. Roig, instituido desde 2018 por el uso sustentable de la biodiversidad, se otorgó a la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá (Tucumán), por su trabajo con abejas nativas."