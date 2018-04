La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, brindó este martes una conferencia de prensa donde habló de los verdaderos responsables del crimen del colectivero.

"Nosotros queremos cuidar a nuestra gente, pero no somos responsables. No vamos a permitir que con el dolor se haga política obscena. El dolor de Leandro, el dolor de su familia no es para que se haga política obscena y ésto es lo que se hizo en las últimas horas", cuestionó Magario.

"Los intendentes no tenemos responsabilidad", dijo la jefa comunal, que reclamó que la administración bonaerense le traspase la policía local. Además consideró que "si las cámaras hubieran estado colocadas en el colectivo "tal vez Alcaraz (la víctima) estaría vivo",

“La inseguridad no sabe de grietas. Cuando un trabajador muere de forma tan dolorosa es porque el Estado llegó tarde o no llegó. Por eso estamos acá poniendo el cuerpo y dando la cara. Es muy triste el dolor de sus compañeros y familiares”, aseguró la funcionaria pública.



Allí mismo, comentó que se puso en contacto con la mamá de Leandro y agregó fervorozamente que: "voy a redoblar mis esfuerzos para combatir la inseguridad".