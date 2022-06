La presidenta de AySA, Malena Galmarini recibió a su par del Banco Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker para celebrar la firma del convenio que permite concretar la primera etapa del programa ConectarT. Por medio de este convenio, el BNA otorgará créditos con tasas accesibles para que las vecinas y vecinos que aun no se han podido conectar a las redes de agua y cloaca que pasan frente a sus domicilios puedan financiar las obras y materiales necesarios para poder acceder a los servicios.



Tras la reunión, Malena Galmarini señaló: “Muy contenta porque por fin logramos firmar esta primera etapa del Programa ConectarT que apunta a que, mientras el Estado Nacional con el Ministerio de Obras Públicas y la empresa, llevan el agua y cloacas a través de los caños y las redes, nuestras vecinas y vecinos puedan contar con la facilidad para ingresar el servicio a su casa. Cuando se hace la red muchas veces no tienen el dinero suficiente para hacer el ingreso desde la línea municipal hasta el interior de su vivienda, por lo tanto, estamos trabajando desde hace un tiempo, con el Banco Nación en este caso, para que puedan darle crédito a las usuarias y usuarios del banco y de AySA y porque no, del ENHOSA”.

El programa ConectarT tiene como objetivo promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales a 250.000 hogares vulnerables, que representan 1 millón de personas, que aún no se han conectado a las redes ya disponibles de agua potable y saneamiento cloacal, brindando diferentes herramientas de financiación total o parcialmente y de incentivo para la adecuada vinculación.



Por su parte Eduardo Hecker destacó: “Es un convenio muy importante porque permite financiar la conexión a la red de agua y cloacas a decenas de miles de personas. El Banco Nación está muy contento de poder aportar soluciones a tantos argentinos y argentinas. El Banco Nación por suerte ha recuperado en estos dos años y medio su capacidad crediticia que se había perdido en el período anterior, entonces podemos otorgar crédito a muchísimas decenas de miles de familias que seguramente lo necesitan, con tasas de interés bajas”.



Según los distintos relevamientos de conexión realizados por AySA en áreas donde las obras de expansión de servicio ya se encuentran habilitadas, se pudo verificar que la tasa de vinculación a las nuevas redes es baja. En el caso del agua, el 87% de los domicilios se conectan en un periodo de 5 años, y de ese porcentaje, la mitad solamente instala una canilla para abastecerse. En el caso de las cloacas, en seis años solamente el 60 por ciento llega a conectarse.



Asimismo, y para continuar avanzando con este programa que permite que más gente se conecte a las redes, la empresa trabaja junto al ANSES para lograr un acuerdo similar y que los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas puedan acceder a lineas de crédito para realizar las conexiones domiciliarias.



“Tener agua y cloacas también hace al desarrollo social, económico local, al cuidado del medioambiente y de la salud. Saliendo de una pandemia, después de 100 años de trabajar desde Obras Sanitarias en adelante en llevar un recurso tan esencial como es el agua potable, hoy damos un paso más. Esperamos próximamente poder terminar estas herramientas que venimos trabajando tanto con Anses, como con las empresas distribuidoras de aquellos elementos que se necesitan para hacer las conexiones, para que más y más argentinas y argentinos tengan la posibilidad de tener agua y cloacas en sus casas”, concluyó Galmarini.



De la reunión también participaron por parte del BNA: su Vicepresidente, Carlos Caserio; Gastón Álvarez, Subgerente general principal de Negocios; Martin Rayib, Subgerente general principal de Banca Personas y Raúl Garre, miembro del directorio. Por parte de AySA estuvieron presentes: Rodolfo Rojas, Director de Desarrollo de la Comunidad y Francisco Capurro, Asesor de Comunicación.