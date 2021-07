Mario Ishii, intendente de José C. Paz se internó por prevención luego de resultar positivo por coronavirus. Se encontraba aislado desde el martes luego de haber sido contacto estrecho con un funcionario, pero luego de contraer el virus decidieron que lo mejor era la internación para “monitorear su evolución”, informó el jefe comunal.

"Tras estar aislado preventivamente por ser contacto estrecho de una persona con Covid quiero contarles que me realicé el hisopado que finalmente dio positivo", escribió el intendente, que actualmente cumple su cuarto mandato, en su cuenta de Twitter.

Por recomendación médica me encuentro en el Hospital y Centro de Tratamiento Vía Área de COVID-19 con un gran equipo de médicos y enfermeras que me están acompañando durante el proceso. — Mario Ishii (@ishiiargentina) July 22, 2021

Además, añadió que "por recomendación médica me encuentro en el Hospital y Centro de Tratamiento Vía Área de Covid-19 con un gran equipo de médicos y enfermeras que me están acompañando durante el proceso". Según informaron, actualmente “se encuentra con excelente ánimo”.

En una de sus últimas actividades previo al aislamiento del pasado martes, el jefe comunal de 62 años se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, donde tuvieron una reunión de 90 minutos. Según trascendió, el principal tema de conversación fue la obra pública.

El alcalde había tenido otro inconveniente de salud no hace mucho tiempo, cuando durante el pasado mes de marzo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una hernia abdominal. En ese momento, sintió un dolor muy fuerte mientras se encontraba trabajando en el Palacio Municipal, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico.

El jefe de estado y el intendente estuvieron reunidos por más de una hora y media.

Al recuperarse, comentó que se encontraba “muy agradecido por la atención recibida y el trabajo que realizó el Doctor Daniel Caiña (jefe del área de cirugía general del hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas) y su gran equipo de profesionales”.

Muchos recordarán al intendente Ishii por aquella polémica grabación en la que se lo escuchó diciendo: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, expresó también en aquel julio del 2020.

.

En cuanto a este incidente, el peronista afirmó en su momento que “yo no encubro la venta de falopa. Tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa” y además aseveró que se le dio un mal uso a la palabra “falopa”. “Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”, aseguró.

Fue electo por primera vez como intendente de José C. Paz en 1999.

Miembro del partido justicialista y de ascendencia japonesa, Ishii también fue senador provincial por la Provincia de Buenos Aires entre el 2013 y el 2015, para luego asumir otra vez como intendente.

En su última elección en el municipio en el año 2019, alcanzó el 59, 9% de los votos, seguido muy de lejos por Ezequiel Pazos, candidato de Juntos por el Cambio en aquella ocasión, que obtuvo casi un tercio de los votos.