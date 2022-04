El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, analizó la protesta de los denominados productores rurales autoconvocados, quienes con la modalidad tractorazo prevén llegar en la tarde de este sábado a Plaza de Mayo en reclamo de un alivio impositivo.

“Esta es una actividad netamente política de los sectores cercanos a Juntos por el Cambio. Tienen todo el derecho de expresarse en democracia, pero hay que tener claramente caracterizado cuál es el objetivo de la organización”, consideró Martínez en la mañana de este sábado en declaraciones a radio Mitre.

.

Luego, el diputado oriundo de Santa Fe adujo: "La he escuchado a (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich convocando a la protesta; no es una cuestión espontánea”.



El legislador, en esa línea, destacó que en su provincia “las dirigencias de esos espacios (por los de la protesta) están articulando políticamente con el PRO hace mucho tiempo ya”.



Asimismo, Martínez planteó que en la zona sur de Santa Fe se está "en pleno tiempo de cosecha" y agregó: "No creo que esos sectores que están trabajando, levantando la cosecha, poniendo el lomo, estén hoy presente”.

.

En ese sentido, insistió que se trata de “una convocatoria parcial, que va a tener una visualización por la técnica de la marcha -con tractores-, pero será minoritaria con respecto a la cantidad de enormes productores agropecuarios que realizan con mucha intensidad sus tareas cotidianas en las distintas economías regionales de la Argentina”.

¿Quiénes son los denominados productores rurales autoconvocados?

Por su parte, los organizadores de la protesta sostienen que no se encuentran nucleados en ninguna de las cuatro entidades nacionales del campo que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO).

Los manifestantes, en su mayoría, son oriundos del norte bonaerense, sur de Santa Fe y de Córdoba. Muchos están adheridos a sociedades y asociaciones rurales locales.