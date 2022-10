Este lunes, el ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro, "Para qué", en La Rural. Lo hizo en un diálogo con el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto, quien fue el conductor del encuentro. Allí, Macri volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: "ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más". Además, llamó a la cúpula del PRO a "estar muy juntos".

El ex jefe de Estado arribó a La Rural, cuando todos los invitados ya estaban reunidos en el salón de la presentación. "Se siente, se siente, Mauricio presidente", arengaron los militantes que se congregaron tras las vallas para saludar a Macri, que llegó junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.

En el salón de la presentación estaban presentes el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; su ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus ex funcionarios, como María Eugenia Vidal, Guillermo Dietrich y Hernán Lombardi, entre otros.

Durante la charla, Macri aseguró que "hay que hacer un viraje mucho más violento hacia la confianza" y recordó que "la confianza se terminó el 11 de agosto (de 2019) a las 20.19", la noche de las elecciones PASO, cuando se conoció la tendencia del contundente triunfo del Frente de Todos (FdT) con algo menos del 48 por ciento de los votos, contra casi el 32% de Juntos por el Cambio, que lo postulaba a la reelección presidencial.

Posteriormente, consideró que "2023 no va a tener nada que ver con 2015; ya no hay una apertura del mundo como en 2015". En ese sentido, advirtió: "el populismo es una amenaza global", y afirmó que "si este país perdió su rumbo es porque alguien nos convenció de que competir es malo".

En referencia al actual gobierno nacional indicó que "están dejando un bomba peor que la del 2015". Asimismo, indicó que "los únicos que se salvaron con el discurso del Estado son ellos". En cuanto al rol que le toca jugar a Juntos por el Cambio a partir del próximo año, aseveró que "nosotros no somos una alternativa, somos el cambio o no somos nada".

Mauricio Macri presentó su libro "Para qué" y en una charla con Avelluto volvió a apuntar contra el populismo

Consultados sobre el último año de su gobierno, el ex presidente, reconoció que su gobierno no fue capaz de administrar las expectativas. "Nosotros no pudimos manejar las expectativas. Yo no le eché la culpa a la gente, dije lo que iba a pasar y lamentablemente tuve razón. Eso explica por qué los que venden espejitos de colores tienen más éxito", recalcó.

Por su parte, Macri aprovechó para referirse a la situación de Aerolíneas Argentinas. "La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70 por ciento decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al cero". sostuvo.

Y agregó: "Nos vamos a sacar de encima a Biró (Pablo, secretario general de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas: 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haberla estatizado", planteó.

Por último, a modo de arenga, añadió que, con ese dinero tiene clara que haría su gobierno con ese dinero. "Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más", sentenció.