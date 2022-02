El ex presidente Mauricio Macri cumple 63 años este martes y un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio le expresó sus saludos y felicitaciones por las redes sociales. En sus mensajes, los integrantes de la coalición opositora destacaron también la gestión del ex jefe de Estado y lo proyectaron como un referente para el futuro de la Argentina.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó en el cumpleaños de Macri a través de su cuenta de Twitter. "Pasan los años y seguimos estando más unidos y fuertes que nunca ¡Muy feliz cumpleaños, @mauriciomacri! Uno más en el que seguimos juntos, trabajando por una Argentina con más República, libertad y trabajo. Te mando un abrazo enorme", publicó Rodríguez Larreta, que en 2021 mantuvo ciertas diferencias con el ex mandatario en el armado de las listas para las elecciones legislativas.

En el mismo tono se expresó la titular del PRO, Patricia Bullrich. "¡Feliz cumpleaños, @mauriciomacri! Estoy feliz de que el país reconozca cada vez más tu gestión, y de que Juntos por el Cambio sea la voz de esperanza para el futuro de la Argentina", destacó la ex ministra de Seguridad, luego de un posteo en el que enfatizó que JxC no permitirá "que el acuerdo con el Fondo implique un ajuste con aumentos de impuestos para la clase media".

Por su parte, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, también envió su saludo en un mensaje que incluyó una foto suya junto a Macri. "Feliz cumpleaños querido @mauriciomacri. Todavía queda mucho por recorrer y sin dudas es juntos", escribió el legislador.

La diputada Graciela Ocaña (integrante de JxC desde su agrupación, Confianza Pública) fue otra de las que felicitó al ex mandatario. "Feliz cumpleaños a nuestro ex presidente @mauriciomacri. Sigamos trabajando por ese país que todos los argentinos queremos, un abrazo grande en tu día", publicó la legisladora, con una foto donde está acompañada por jubilados junto al ex jefe de Estado y a su primo Jorge Macri.

Su par Waldo Wolff fue muy breve en el saludo. "Feliz cumpleaños @mauriciomacri", escribió muy temprano. Lo mismo hizo el senador provincial Juan Pablo Allan (del sector de la titular del PRO, Patricia Bullrich, igual que Wolff): "Feliz cumple @mauriciomacri. Que sigas siendo ese faro importantísimo para todos los argentinos".

Quien también se sumó a los saludos fue el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "¡Feliz cumpleaños, @mauriciomacri! Es un orgulllo haber logrado tantas transformaciones en nuestro país durante tu gestión", sostuvo el ex funcionario nacional.

En tanto, el diputado Fernando Iglesias, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio más activos en las redes sociales, envió sus felicitaciones a Macri. "¡Feliz cumple al mejor presidente argentino! Siempre #EspaldaConEspalda!!! @mauriciomacri", concluyó.