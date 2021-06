Una buena noticia recibió hoy Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal que prepara el juicio por presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) a raíz de la firma del Memorándum con Irán rechazó apartarse del caso, ante una recusación presentada por la querella. Asimismo, el cuerpo ratificó la convocatoria a una audiencia oral y pública pedida por la defensa de la vicepresidenta la Nación y de otros dos imputados, Andrés Larroque y Juan Martín Mena, para debatir planteos de nulidad de toda la causa.

Crecen entonces las chances de que se produzca una nueva exposición de Cristina ante jueces, como la ocurrida meses atrás en la causa conocida como "dólar futuro", con el agregado de que esta vez podría ocurrir en medio de una campaña electoral, dado que en septiembre se realizarán PASO y en noviembre elecciones legislativas.

En concreto, los jueces del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini se negaron a apartarse de la causa como habían pedido los familiares de víctimas del atentado Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes actúan como querellantes. Además de los mencionados, la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se sumó al pedido de recusación. De todas maneras, las resucasiones deberán ser resueltas en la Cámara Federal de Casación.

Uno de los argumentos de la defensa de la vicepresidenta giró en torno de la posible parcialidad de los jueces de Casación que reabrieron la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman, luego de que hubiera sido inicialmente desestimada.

Los magistrados que reabrieron el caso fueron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes aparecen en los registros de visitas al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada poco antes de resolver esa medida.

La defensa de Kirchner también cuestionó que no se haya citado en la causa a Ronald Noble, el ex titular de Interpol que públicamente desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas contra ex funcionarios iraníes acusados por el atentado de 1994.

Más desestimaciones

El tribunal desestimó también otro pedido de la querella para "no continuar con la actividad probatoria ya dispuesta" y ratificó la convocatoria a una audiencia a pedido de la defensa de la vicepresidenta para analizar esos planteos.

El TOF8 tampoco hizo lugar a un planteo para suspender la ejecución de otras medidas ordenadas en el marco de la llamada instrucción suplementaria en la causa abierta a raíz de la denuncia de Nisman. "Respecto a la solicitud de no continuar con la actividad probatoria ya dispuesta no ha lugar sin perjuicio de la validez de los actos cumplimentados y a cumplimentarse, por lo cual continúese con el trámite de la presente causa", resolvieron los magistrados

En otra resolución y cada uno con su argumento, los tres jueces rechazaron apartarse del caso, por lo cual -como ya se indicó- remitieron el planteo a la Cámara Federal de Casación Penal.

La querella recusó también al fiscal de juicio oral Marcelo Colombo y para analizar su situación el TOF8 convocó a una audiencia el próximo 7 de julio.

Por su parte, la defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, advirtió hoy que la causa "se sostiene sobre los inventos más disparatados y peores maniobras ilegales".



"La triste realidad es que hace más de seis años que esta causa se sostiene sobre los inventos más disparatados y peores maniobras ilegales", sostuvo el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini, que también está procesado en el caso.