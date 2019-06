"Sé que vengo a afrontar un desafío muy difícil y que tengo más para perder que para ganar. Pero no me importa, porque no les puedo fallar a los más humildes, a los abuelos, a los jóvenes, a las familias, a los educadores, a los comerciantes, a los industriales, a los militantes y a las instituciones de Berazategui, que padecen la actual situación del país y todos los días se la juegan detrás de nuestra causa", expresó Juan José Mussi, durante el lanzamiento de su precandidatura a Intendente por el Frente de Todos en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO), que se llevarán a cabo el domingo 11 de agosto.

“Todos por Bera” será el slogan que usará en su nueva campaña a Intendente y el símbolo que utilizará será un corazón naranja.



El histórico dirigente, además, confirmó que será el candidato en Berazategui del espacio que encabezará la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, y Axel Kicillof - Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires.



“Nosotros pedíamos por la unidad y, en gran medida, lo hemos logrado”, explicó con satisfacción, ante la encendida ovación de los presentes, y acompañado por el intendente Juan Patricio Mussi, el otro protagonista que tuvo la jornada.



A él, precisamente, fue a quien le dedicó sus primeras palabras sobre el escenario: “Quiero agradecerle a quien estuvo al frente del Municipio en todos estos años. Si yo les digo que no discuto con él, estaría mintiendo. Pero hay algo que es muy importante: con metodologías distintas, llevó adelante durante muchos años un distrito que hoy está catalogado como de los mejores de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Patricio Mussi destacó: “Hace ocho años atrás, en este mismo lugar, Juan José (Mussi) les dijo: ‘acompañen a Juan Patricio, que yo voy a acompañarlo desde donde esté’. Desde entonces, ya estoy cumpliendo mi segundo período como Intendente de Berazategui, en los que él me acompañó siempre, desde donde estuvo; y ustedes nunca dejaron de acompañarme. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles todo ese apoyo”.

Asimismo, Patricio Mussi, quien meses atrás ya había destacado que no ocuparía ningún lugar en las listas de las próximas elecciones, afirmó: “Seguramente quedan muchas asignaturas pendientes y problemas por resolver, por eso es que vamos a seguir trabajando. Muchos se sorprenden cuando les digo que ‘me voy’, pero se los repito: me voy a sentar ahí, donde están ustedes, voy a ser un vecino más y acompañar como todos ustedes a Juan José Mussi como candidato a Intendente de Berazategui, para que esta hermosa ciudad siga creciendo”.

Ante una gran multitud de militantes e instituciones locales, el acto se desarrolló en el Club “Los Marinos” (142 entre 17 y 18), donde además se hizo la presentación oficial de los 28 precandidatos a concejales y consejeros escolares que acompañarán en la boleta. En este sentido, Mussi explicó que la Lista se encuentra “conformada por representantes de todos los sectores de la vida política y social de Berazategui”.

“Nosotros hemos bregado siempre por la unidad del peronismo, por eso en Berazategui hemos conformado un espacio muy amplio y plural, en el que, por ejemplo, tendremos compañeros del Frente Renovador, la CGT, el Movimiento Evita y la Juventud Peronista. Porque para llevar adelante este proyecto consideramos que es fundamental convocarlos a todos”, aseguró el precandidato a Intendente, que en este marco hizo una mención especial para dos dirigentes que se encontraban presentes en el acto: Horacio Valdéz, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas y del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA); y Hugo Guerrieri.

Con respecto a su posible vuelta a la jefatura comunal berazateguense tras casi una década, Mussi manifestó: “A lo largo de mi vida política pasé por distintos lugares, como la Secretaría de Ambiente de la Nación, el Ministerio de Salud bonaerense y la Legislatura provincial. Pero, al igual que esos jugadores que juegan siempre en un mismo equipo, yo ‘juego’ nada más que en Berazategui. Así que tenía que volver, y no me interesa la difícil situación que atraviesa el país. Sabemos que Juan Patricio (Mussi) gobernó durante los últimos cuatro años bajo un Gobierno nacional que no lo ayudó en nada, pero yo no le puedo fallar a él ni tampoco a los compañeros y compañeras que no integran ninguna lista y que todos los días luchan en los barrios, agachando el lomo, para que podamos tener el distrito que hoy tenemos”.

Con relación a su proyecto de gobierno, indicó: “Pertenezco a un movimiento nacional y popular que concibe al capital, pero humanizado, y al servicio del trabajo. Por eso les abrimos los brazos a los comerciantes y a los industriales, para que después nos ayuden a ayudar a los que menos tienen. Esta es la política que nosotros abrazamos en nuestro distrito, tratando de estar todos juntos y llevando adelante iniciativas como el ‘ Berazategui 2050’, un proyecto inédito, que convoca a toda la comunidad a participar”.

Finalmente, y en uno de los momentos más emotivos de la presentación, el precandidato a Intendente manifestó: “Quizás algunos candidatos de otros espacios basen su campaña diciendo ‘Mussi está viejo’. Pero tengo una experiencia y una energía inmensa, que pondré como siempre al servicio de Berazategui. Seguramente sentirse viejo es una desgracia que yo no conozco. Incluso, hasta le tendría que preguntar a un colega psiquiatra qué es la depresión, porque nunca me pasó; y cuando me mojan la oreja respondo trabajando más y me pongo más fuerte que nunca”.

Antes de presentar a los precandidatos que conformarán la Lista del Frente de Todos, se hizo un cálido reconocimiento a aquellos que el 10 de diciembre de este año finalizarán su mandato, como los ediles Néstor Hurtado, Fernando Tévez, Nieves Casella, José Betancourt, Diego Bravo y Ana Espínola; y los consejeros escolares Sergio Romero, Silvia Molina y Pablo Bassaber.

“A cada uno de ellos quiero hacerles llegar mi agradecimiento más sincero. Con los concejales compartí un año y medio en el Concejo Deliberante, y les puedo asegurar que fue un cuerpo sumamente expeditivo: trabajador y totalmente dedicado; mientras que los consejeros escolares desarrollaron una tarea excepcional, llevando adelante la educación en Berazategui en momentos sumamente difíciles”, expresó Juan José Mussi, quien también destacó el trabajo de tres integrantes de otros bloques político-partidarios, como Julio “Pochi” Ravelo, Alicia Lorenzo y Rubén Comparato.



“También a ellos quiero agradecerles porque, desde sus bancas, desarrollaron una importantísimo rol, haciéndonos llegar sus desacuerdos y advirtiéndonos en alguna ocasión antes de que cometiésemos algún error”, aseguró.

El acto también contó con la presencia de funcionarios municipales, industriales, empresarios, sindicatos, colectividades, la Unión Industrial de Berazategui (UIB), los centros comerciales de Berazategui y de Barrio Marítimo, autoridades educativas (tanto del sector público como privado), deportistas destacados, ex combatientes, organismos de seguridad, colegios profesionales, representantes de credos, centros de jubilados, clubes, sociedades de fomento, emprendedores y productores, cooperativistas, militantes sociales y políticos, e instituciones intermedias (Colectividades, Club de Leones y Rotary Club).

Precandidatos a concejales titulares:

Carlos Balor, María Laura Lacava, Antonio Amarilla, Jennifer Noro, Omar Acosta, Mabel Díaz, Rubén Carbone, Alejandra Díaz, Marcelo Romio, Alicia Gioia, Carlos Aicardi y Liliana Colnaghi.

Precandidatos a concejales suplentes:

Walter Castillo, Olga Vera, José Luis Mercado, Silvia Cerda, Adrián Duarte, Mercedes Bruno Guerrero, Jorge Alberto Medrano y Viviana Fernández.

Precandidatos a consejeros escolares titulares:

Daniela Novello, Fernando Cardozo, Analía Filardi y Juan Carlos Soldavini.

Precandidatos a consejeros escolares suplentes:

Luisa Álvarez, Carlos Almirón, Mabel Menéndez y Eduardo Fernández.