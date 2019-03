De manera amplia, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), logró en la noche del domingo su reelección en el cargo por otros cuatro años. Con el 94,88% de las mesas escrutadas, el candidato oficialista obtenía el 39,56% de los votos, en tanto que el postulante de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, lograba el 26,06%, seguido por el candidato de Cambiemos e intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, quien sacaba el 15,35%.

Detrás de ellos se ubicaba el ex gobernador y candidato por la Democracia Cristiana, Jorge Sobisch, que obtenía el 9,86% de los sufragios válidos emitidos. Según los datos oficiales, la participación en la elección alcanzó el 78,42% del padrón electoral. Los resultados de la elección dieron por tierra con las especulaciones previas, que indicaban que los comicios serían reñidos y que la distancia entre el primero y el tercero rondaría los cinco puntos porcentuales.

Quiero felicitar a @OmarGutierrezOk

Le deseo éxito, fuerza y coraje para afrontar los cambios que nos hacen falta. Quiero una provincia mejor, y nunca voy a dejar de pelear por eso. A los neuquinos que me votaron y a los que no, cuentan conmigo siempre. ¡Gracias, una vez más! pic.twitter.com/X3BidUKklA — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 11 de marzo de 2019

“A más de uno le tendrán que devolver la plata de las encuestas”, ironizó anoche Gutiérrez desde el búnker del MPN, al hablar ante la prensa una vez confirmada su reelección. Quiroga fue el primero de los candidatos en reconocer el resultado de las elecciones: “Nos ganaron en buena ley, felicito a Omar Gutiérrez, el pueblo de Neuquén se siente conforme con su gobierno. La vida me ha enseñado a ser buen ganador y buen perdedor. Es mi última presentación a la gobernación, no voy a dejar de hacer política pero no voy a ir por ninguna candidatura”.

Con su triunfo de este domingo, Gutiérrez consolidó la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino, que gobierna de forma ininterrumpida desde 1962 esa provincia patagónica, en lo que representa un hecho inédito para la historia política de la Argentina. Nunca un partido, ni siquiera el peronismo, logró revalidar en elecciones democráticas el control de una provincia durante casi seis décadas.

Afiliados y simpatizantes sel MPN salieron a festejar la victoria en la vereda del búnker partidario, ubicado sobre la avenida Olascoaga, en la capital de Neuquén, apenas fueron publicados los primeros datos de los comicios, que ya daban a Gutiérrez con una amplia ventaja sobre sus adversarios. El color azul del MPN inundó el escenario callejero con banderas y papelitos, y con militantes saltando y cantando.

Algunos analistas económicos coincidieron en señalar que el resultado electoral disipó ciertos temores respecto del futuro de las inversiones en el yacimiento gasífero y petrolero de Vaca Muerta. Cabe indicar por último que a lo largo de la jornada electoral hubo algunos inconvenientes y denuncias relacionadas con el debut a nivel provincial del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). La justicia electoral neuquina recibió las distintas objeciones y se comprometió a despejar todas las dudas