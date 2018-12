El 32% que ofreció María Eugenia Vidal y que fue calificado como "vergonzoso" por los docentes, fue el disparador para el paro número 29 en la provincia. Asimismo, los docentes ratificaron que "si no hay cierre de paritaria las clases no empiezan en 2019". Las veinte reuniones y las once ofertas que el gobierno de Buenos Aires puso sobre la mesa a lo largo del año, no conformaron a los sindicatos docentes, que esta jornada encabezan una nueva jornada de lucha.

El pasado jueves fue el último encuentro entre las partes. Ese día, los funcionarios ofrecieron el 2% al básico más el bono navideño de $7.000 y una suba del 20% por todo 2019. Los gremios rechazaron la oferta por considerar que representa 205 pesos de bolsillo y el aumento total está 15 puntos por debajo de la inflación.

Pero el paro de este lunes (número 29 en lo que va del año) puede ser la antesala de 2019. "Si así cerramos el año, el comienzo del ciclo lectivo 2019 va a estar en conflicto, no empiezan", sostuvo. También dijo que "el lunes se convoca a una medida de fuerza por parte de los sindicatos docentes. Vidal nos ofreció $108 de aumento, es una vergüenza", disparó Roberto Baradel, titular de Suteba.

Luego, agregó que la mandataria bonaerense "quiere que los docentes cerremos la paritaria 15 puntos abajo de la inflación". La respuesta a los comentarios del representante sindical no tardaron en llegar: Hernán Lacunza, ministro de Economía de Vidal, expresó que "el que hace paro es Roberto Baradel, no especulamos con los recursos y hacemos la mejor propuesta posible, hicimos 11 distintas y ninguna lo conformó".

También apuntó: "Hay dirigentes sindicales que tienen preferencia política partidaria manifiesta, que no está mal, pero sí lo está llevarlo a las aulas, tuvimos paros docentes por el FMI, el Presupuestoà se ha transformado en una medida de primer en vez de último recurso".

Además de la pulseada salarial, los maestros piden que se solucionen los problemas de infraestructura que arrastran las escuelas y que quedaron expuestos tras la trágica explosión en la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.