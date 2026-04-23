Se levantó el paro en el Servicio Meteorológico Nacional y los vuelos operarán con normalidad este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) decidió suspender el paro que había sido anunciado para este viernes y que amenazaba con afectar la operatoria aérea en todo el país.

La medida de fuerza, impulsada por gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), contemplaba un "apagón informativo" que implicaba la interrupción de datos meteorológicos clave para la aviación.

En detalles, la protesta, que incluía un apagón del servicio entre las 5 y las 12, se había definido en medio de reclamos laborales y advertencias sobre el funcionamiento del organismo

El conflicto generaba preocupación en el sector aerocomercial, ya que la falta de pronósticos y alertas podía derivar en demoras, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos.

La intervención oficial y el cruce legal

Sin embargo, el conflicto tuvo un giro en las últimas horas: los trabajadores resolvieron levantar la protesta luego de que el Gobierno interviniera y declarara la ilegalidad de la huelga, al considerar la meteorología como un servicio esencial.

"El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. ESO ES FALSO. Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial, por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL", dijo el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

URGENTE!!

EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO A HUELGA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL!!



LA ILEGALIDAD ES LA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO!!



El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no... pic.twitter.com/SlqecOSP1Q — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 23, 2026

Y agregó: "Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza y mañana a las 10:30 habrá ASAMBLEA GENERAL RESOLUTIVA en la sede central del SMN: Av. Dorrego 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones".

Asamblea clave y normalidad en los aeropuertos

De esta manera, quedó descartado el escenario de cancelaciones o demoras masivas en vuelos, ya que los aeropuertos continuarán operando con normalidad.

La protesta había surgido en rechazo al despido de unos 140 trabajadores del organismo, una medida que había generado preocupación en el sector aeronáutico por la posible falta de información para planificar vuelos.

En ese contexto, especialistas y gremios advertían que sin datos meteorológicos oficiales no es posible garantizar la seguridad operativa, lo que podía derivar en la paralización de la actividad aérea.

Con la suspensión del paro, el servicio volverá a prestarse con normalidad y se evitará el impacto inmediato que se preveía sobre los aeropuertos y otras actividades dependientes de la información climática.