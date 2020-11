El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin ( Frente de Todos), afirmó este martes que espera que "antes de fin de año tenga media sanción" el proyecto de ley de legalización del aborto, enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo al Congreso.



"Estamos previendo iniciar cuanto antes sea posible el tratamiento del proyecto y esperamos que antes de fin de año tenga media sanción" de la Cámara baja, sostuvo el legislador en declaraciones a El Destape Radio.



En el mismo sentido, el diputado indicó que "seguramente haremos plenario de comisiones para que el tratamiento sea más rápido" y dijo que la idea es "dar tiempo para la discusión, pero de ninguna manera el tiempo que demoró en 2018".

Yedlin añadió que será "necesario volver a escuchar a todos los exponentes" en un debate que "no va ser una discusión a libro cerrado".



También se pronunció sobre si es conveniente la discusión del proyecto en diciembre, el mes que se celebra la Navidad: "Todos los meses son religiosos y el argumento de demorar la ley de aborto por esas fechas solo busca demorar", sintetizó.



"No estamos en contra de ningún concepto religioso, estamos sancionando una norma para un Estado laico para las mujeres que quieran tomar la decisión", dijo y agregó: "Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo y es pobre, va a la clandestinidad y muchas terminan falleciendo".

"El aborto es un tema de salud pública, no va contra la religión de nadie", explicó el diputado y evaluó que "extender mucho la discusión no modifica la decisión de nadie a la hora de votar".



En el mismo sentido, admitió que existen "presiones" sobre los legisladores en estas cuestiones, recordó que él mismo "hace dos años" sufrió "muchas" y consideró que "no hay que permitirlo".