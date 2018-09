El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo este lunes que "hasta aquí llegó el ajuste de Mauricio Macri". Palazzo fue el tercer orador del acto organizado por las dos CTA en Plaza de Mayo, previo al paro convocado para este martes por la Confederación General del Trabajo.

“Mientras nuestro presidente pone la mirada en los Estados Unidos, el pueblo pone la mirada en esta plaza”, remarcó Palazzo quien recordó “a la Sandra”, la directora de la escuela 49 de Moreno y a Rubén, el auxiliar, ambos fallecidos tras una explosión por una pérdida de gas.

“Sandra y Rubén no nos acompañan físicamente pero son parte de la desidia de este gobierno”, expresó.

“La expresión de alegría que había en los rostros con la llegada de Alfonsín con la democracia cambió. Este rostro se transformó en angustia porque no se sabe si van a llegar a fin de mes, los jubilados porque perdieron su poder adquisitivo y particularmente los hijos de la pobreza que están entregando estampitas o limpiando un vidrio”, sentenció.

“No buscan encarcelar a dirigentes, será un objeto de deseo lacaniano; como decimos nosotros, no bajemos los brazos , no engrosemos las listas de los que quieren dialogar”.

“En la actualidad la oposición es mayoría en el Congreso, si son oposición de verdad que no aprueben el presupuesto”, reclamó el dirigente sindical, alineado con el kirchnerismo.

“No queremos un golpe de Estado, queremos que cambie su política económica y en el 2019 que podamos decir una frase que es de ellos: ‘Sí se puede…’ pero ‘sí se puede cambiar a Cambiemos", concluyó el dirigente bancario.